Opatovice dají stopku řidičům

Východní Čechy - Opatovice zakáží průjezd obcí. Řidiči musí hledat objížďky.

Dopravní situace v okolí Opatovic nad Labem.Foto: Deník/ Jan Pruška

Na komplikovanější cestu do Pardubic či na dálnici D11 si budou muset od tohoto týdne zvyknout někteří obyvatelé Hradce Králové a obcí v blízkosti Opatovic nad Labem. Zdejší starosta Pavel Kohout totiž uspěl v dlouhodobém boji s úřady a tento týden se vrátí zpět cedule zakazující odbočení doleva všem řidičům, kteří do Opatovic přijíždějí od Vysoké nad Labem.

Podle Pavla Kohouta jde v tomto případě o druh protestu a tlaku na hradecký magistrát a ŘSD. „Jihovýchodní část Hradce Králové doposud není napojena na Hradubickou. Přitom spojka, která vede od čistírny odpadních vod k Březhradu, je již několik let plánována. Podle mých informací se také již zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí,“ uvedl Pavel Kohout.

Podle něj však v současné době jsou všechny takové projekty na dlouhé lokte. „Vím, jak to chodí. Vždy se jedná o hlemýždí tempo a spojky by se mohli řidiči dočkat tak za třicet let. Do té doby se naši občané z nadměrné dopravy zblázní,“ doplnil starosta s tím, že denně si cestu do Pardubic či na D11 přes Opatovice zkrátí sedm tisíc aut.

I proto se starosta dlouhá léta snažil o návrat značky. „Teď to mám od úřadů černé na bílém, že náš postoj je správný. Pokud by tato značka totiž nebyla součástí dopravního obchvatu, tak by provoz na něm musel být zastaven,“ doplnil informaci Pavel Kohout.

S kroky opatovického starosty však nesouhlasí vedení Hradce Králové. „Pokud Opatovice trvají na návratu této značky, tak je to krok nesprávným směrem. Tento krok nejenom, že poškodí obyvatele Hradce či Vysoké nad Labem, ale také samotné občany Opatovic,“ uvedl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich. Podle něj by nastalou situaci mělo urgentně řešit i ŘSD. Město však připravuje studii.

„Skutečně připravujeme takzvané jižní propojení, které povede od silnice směrem na Vysokou k Březhradu. Máme již schválenou i studii, která bude zakotvena i v novém územním plánu,“ doplnil Jindřich Vedlich, který však u této propojky vidí velkou finanční zátěž pro ŘSD. „Toto propojení bude vyžadovat i nový most přes Labe. Navrhovali jsme i jiná řešení, která však zástupci Opatovic odmítli,“ dodal náměstek.