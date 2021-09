Společnost Elektrárny Opatovice, jejíž uhelná elektrárna je jen pár kilometrů od Hradce Králové, obdržela výjimku na emisní limity pro oxidy dusíku a rtuť. Daná elektrárna nebude muset dodržovat evropské limity až osm let. Rozhodnutí Krajského úřadu Vysočina prozatím není pravomocné.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Šest let času navíc dostala opatovická elektrárna (EOP) na to, aby dosáhla emisních limitů oxidů dusíku nebo přešla na jiný druh paliva. U emisí rtuti má na to samé osm let. Společnost EOP o výjimku zažádala na základě toho, že od letošního roku Evropská Unie zpřísnila emisní limity oxidů dusíků a rtuti. O plánovaném zpřísnění však elektrárna věděla už od roku 2017.