/VIDEO, FOTO/ Poslední sbohem přišly dát Soně Červené do hradecké katedrály svatého Ducha stovky lidí. S operní pěvkyní a herečkou s kořeny v Hradci Králové se loučily ještě před mší nejčastěji rudými růžemi.

Rozloučení se Soňou Červenou v Hradci Králové se konalo v katedrále sv. Ducha. | Video: Jiří Fremuth

Zádušní mši celebroval před zaplněnou katedrálou královéhradecký biskup Jan Vokál, na poslední cestě umělkyni doprovodila Filharmonie Hradec Králové.

Za město nechyběla současná primátorka Pavlína Springerová nebo bývalý primátor Zdeněk Fink. Chodbičku mezi lavicemi zaplnily od vstupu do katedrály smuteční věnce zdobené téměř výhradně rudými růžemi.

„Můj pradědeček Václav František Červený tady založil továrnu na výrobu hudebních nástrojů a také místní Sokol. Pokaždé, když jsem v Hradci, přinesu kytičku na pouchovský hrob. Půjdu se projít i na staré město. Tam pokaždé cítím, že tady mám kus srdce. Krev není voda,“ řekla Deníku Soňa Červená v roce 2008.

Soňa Červená se narodila v Praze, kde také vyrůstala. Jejím tatínkem byl kabaretiér a spisovatel Jiří Červený, pradědečky pak zmíněný výrobce a vynálezce žesťových nástrojů Václav František Červený a malíř a fotograf Adolf Russ. Oba žili v Hradci Králové. První divadelní zkušenosti získala v muzikálu Divotvorný hrnec, po válce hrála ve filmu. V padesátých letech zpívala ve Státním divadle v Brně a od roku 1958 pak působila v berlínské opeře. V roce 1962 emigrovala do Německa. Její nejslavnější rolí byla Carmen, zpívala ji na předních scénách celého světa 156krát. Po revoluci se vrátila do vlasti, žila a pracovala v Praze.

Do Hradce se Soňa Červená často vracela i kvůli koncertním vystoupením. „Mnohokrát vystupovala i před publikem královéhradecké Filharmonie. Veliké díky jí patří za podporu stavby varhan v sále FHK. Vzpomínáme na inspirativní okamžiky v její společnosti,“ uvedla na facebooku Filharmonie Hradec Králové.

Dopoledne se se Soňou Červenou rozloučila veřejnost v Praze. S umělkyní se přišli rozloučit do Národního divadla běžní lidé, osobnosti umění, veřejného života či politiky.

Po zádušní mši byla herečka a operní pěvkyně s kořeny v Hradci Králové uložena do rodinné hrobky na pouchovském hřbitově. To, že si přála být po smrti uložena do rodinné hrobky na pouchovském hřbitově, už dlouho prozrazuje její podpis na náhrobku.

Soňa Červená zemřela ve věku 97 let v neděli 7. května v Praze.