Ani v letošním roce se nevyhnou frekventovanému silničnímu okruhu v Hradci Králové částečné uzavírky. Po loňských rekonstrukcích mostu U Soutoku, křižovatky Tesla a povrchu na úseku od křižovatky Pilnáčkovy ulice s ulicí Akademika Bedrny po Vančurovo náměstí, přichází letos na řadu oprava dalšího úseku. Tentokrát se silničáři zaměří na opravu vozovky na jeden a půl kilometru dlouhém úseku v ulicích Okružní a Pilnáčkova mezi křižovatkou Tesla přes silniční nadjezd až po křižovatku s ulicí Akademika Bedrny u OBI.

Investorem připravované akce je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které za práce zaplatí dohromady asi 50 milionů korun. "Rekonstrukce by měla začít 24. července. Detailní podmínky se ještě projednávají na krajském úřadě, půjde ale určitě o částečnou uzavírku a práce budou rozdělené do několika etap," potvrdil Deníku Pavel Zeman z hradeckého ŘSD.

Dobrou zprávou pro řidiče je, že ve všech etapách bude zachován obousměrný provoz. Kvůli zúžení do jednoho pruhu se ovšem podobně jako během loňských prací dá v dopravní špičce očekávat tvorba kolon. Důvodem rekonstrukce je zejména deformace povrchu vozovky. Zejména v pravých jízdních pruzích v obou směrem nejsou výjimkou vyjeté koleje a trhliny.

Rekonstrukce čeká křižovatku u OBI i křižovatku Buzulucká. Součástí budou i práce na samotném nadjezdu v blízkosti křižovatky Tesla. V plánu jsou opravy izolací nadjezdu, sanace a opravy říms," vysvětlil Zeman. Podle smlouvy by měly být veškeré práce hotové nejdéle za 80 dní, tedy v první polovině září.

V současné době řidiče v Hradci Králové nejvíce trápí situace na silnici I/11 mezi křižovatkami u ČKD a u výjezdu na dálnici v Kuklenách poblíž zastávky Bláhovka. Dělníci tam pracují už od poloviny května. Povolení je vydané až do 23. srpna, podle informací ŘSD by ale komplikace měly skončit o něco dříve. "Dodělávají se kruhové objezdy, mám představu, že do konce července by tam mohla omezení skončit. Nějaké práce pak ještě budou dodělávat, ale to už nebudou omezení pro řidiče," dodal Zeman.