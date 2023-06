Polonahou ženu museli z hlubokého spánku budit hradečtí strážníci. Jen ve spodním prádle si ustlala na chodníku před sportovním areálem v Hradci Králové. Dechová zkouška ukázala 2,85 promile alkoholu. Skončila v nemocnici.

Dechová zkouška žene prokázala 2,85 promile alkoholu. | Foto: MP HK

Spící ženu městská policie našla na chodníku ve čtvrtek odpoledne. U sebe měla psa a nešlo ji probudit. Ten den to bylo už podruhé, co se s ní strážníci setkali. „V dopoledních hodinách ženu hlídka řešila za nevhodné chování na dětském hřišti, kde se s ‚přítelem‘ svlékali,“ sdělila mluvčí hradecké městské policie Eva Kněžourová.

Když se strážníkům podařilo ženu probudit, byla opilá, působila zmateně a dezorientovaně. Nevěděla, kde se nachází, kam se podělo její oblečení, boty a taška. Dechová zkouška jí prokázala 2,85 promile alkoholu.

Kvůli jejímu stavu museli zdravotníci ženu odvézt do nemocnice. „V průběhu jednání náhle zavrávorala a sesunula se na zem, začala se třást, lapala po dechu a chvílemi usínala. Hlídka ženu uložila do zotavovací polohy a kontrolovala zdravotní stav do příjezdu záchranné služby. Po prvotním ošetření zdravotníci rozhodli o převezu do nemocnice,“ popsala Kněžourová.

O události byla informována její matka, která si zároveň převzala do péče psa.