Vedení hradecké radnice požádalo projektanty a autory návrhu multifunkčního fotbalového stadionu o vysvětlení, proč je opláštění průhlednější než na vizualizacích. Podle architektů je současná podoba hradecké arény odrazem doby. Jelikož skokově zdražily stavební materiály, bylo nutné dělat u stavby stadionu kompromisy.

„Architektura je vždy odrazem doby a v případě hradeckého multifunkčního fotbalového stadionu to platí dvojnásob. Vloni na jaře, kdy se rozhodovalo o výběru konkrétního typu tahokovu, který tvoří vnější opláštění stadionu, bylo potřeba dělat velké kompromisy. Muselo se vybírat z těch tahokovů, které byly loni na jaře v Evropě reálně dostupné, jejichž parametry odpovídaly zadávacím podmínkám a současně nepřinesou investorovi další vícenáklady v řádu možná až desítek milionů korun,“ říká Tomáš Vymetálek vedoucí architektů, kteří jsou autory návrhu nové hradecké multifunkční fotbalové arény.

Na výsledném typu, který se nakonec pro fasádu použil, se architekti shodli jak s techniky, stavitelem, správcem stavby, tak i se zástupci města. „Stadion ale ještě není kompletně hotový, počkejme si na konečný výsledek,“ podotkl Vymetálek.

Zvolené transparentní opláštění je vyrobeno z přírodního hliníku. „Namísto světle šedé barvy, kterou jsme původně v naší vizi zamýšleli, jsme se nakonec rozhodli pro hliníkový tahokov. Ten má oproti ocelovému zase delší životnost a také se více hodí k naturálnímu výrazu monolitické nosné konstrukce tribun. Dokonce se již loni na jaře postavil i model části fasády v reálné velikosti, na kterém se konkrétní typ tahokovu vizuálně testoval,“ popsal Vymetálek proces volby opláštění architekt Vymetálek. Bez kompromisů se podle něj jednoznačně podařilo zajistit vnitřní uspořádání arény s dokonalým výhledem na hrací plochu stadionu z každé sedačky na tribunách.

„Výstavba fotbalové arény se bohužel časově dostala do té nejtěžší možné doby za posledních nejméně třicet let, kdy v důsledku vzniklé mezinárodní situace a nastalé energetické krize přišlo skokové zdražení stavebních materiálů a současně došlo k zastavení velkého množství výrobních kapacit. Výsledkem byl omezený sortiment určitých materiálů, což se týkalo i tahokovu na fasádu, a také podstatně prodloužené dodací lhůty,“ dodal Tomáš Vymetálek za tým architektů.

Projekt stadionu je zadán systémem Design and Build, což znamená, že se stavba smluvně zadá staviteli podle ideové studie s předem danými zadávacími podmínkami a musí se vejít do stanovené maximální ceny. Projekt se pak zpracovává průběžně, včetně zajištění příslušných povolení, detaily se během projektování upravují tak, aby se stavba vešla do rozpočtu při splnění zadání za podmínky odsouhlasení změn správcem stavby a investorem. O volbě fasádního opláštění, které je částečně transparentnější, než předpokládala vítězná ideová studie, bylo podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové rozhodnuto již vloni na jaře.