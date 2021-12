Účet města pro rok 2021 počítal s příjmy 2,29 miliardy a výdaji 2,8 miliardy korun. Schodek ale nebyl hlavní problém. Hned na začátku dvouhodinové debaty se ukázalo, že jednotné není ani hnutí ANO, které má v koalici vedoucí město nejvíc zastupitelů. První námitku vznesla právě zastupitelka hnutí Věra Pourová: „Proč rozpočet nezohledňuje rostoucí ceny energií?“ podivovala se před rokem odvolaná náměstkyně pro majetek města. A s kritikou se přidal i další někdejší náměstek současného primátora Martin Hanousek zvolený Změnu pro Hradec a Zelené: „Jsou tam dost nevyrovnané některé kapitoly. Někde se přidává v desítkách procent, ale u školství je to nula. Přitom jenom nárůst energií pro školy se odhaduje na 6 milionů korun,“ kritizoval koalici dnes už opoziční zastupitel.

Hanousek: ANO neplní předvolební sliby

Náměstkyně pro ekonomiku Monika Štayrová námitky odmítala: „Chceme podle skutečné spotřeby energií pomoci našim organizacím až ve chvíli, kdy bude jasné, jak se situace vyvine,“ hájila navrhovatelka svůj rozpočet.

Hanousek také vládnoucímu hnutí ANO vyčetl, že neplní předvolební sliby: „Benešovka byl váš hlavní tahák do voleb a vy jste to dopracovali k tomu, že příští rok je na tuto akci minimální částka.“ To Monika Štayrová odmítla: „Na Benešovu třídu nezapomínáme, měli bychom získat územní rozhodnutí o rekonstrukci a mezitím ji budeme opravovat například formou zadání oprav technickým službám.“

V investicích rozpočet počítal s částkou 276 milionů korun na Všesportovní stadion v Malšovicích, s 50 miliony na rekonstrukci ZUŠ Střezina, nebo s dostavbou lávky přes Labe u Aldisu. „Schodek budeme hradit z úspor z minulého roku a z úvěru. Město není předluženo a přijetí úvěru si může dovolit,“ doplnila při představení rozpočtu náměstkyně Štayrová.

Zadlužování města

S kritikou nešetřili ani Piráti. Jejich zastupitel Pavel Vrbický kritizoval ještě před jednáním zadlužování města: „Hlavní akce, které město prosazuje, jsou megalomanské. My bychom chtěli jít do údržby a oprav, aby se majetek města dobře udržoval a nechátral a pak se nemusel draze opravoval. Větší roli by měly mít také komise místní samosprávy, ty nejlépe vědí, co je v konkrétním místě potřeba.“

Často vadilo i málo peněz pro školy. To předem avizoval i hradecký senátor a zastupitel zvolený za Hradecký demokratický klub (HDK) Jan Holásek: „Školství by se mělo navýšit alespoň částečně a víc peněz by mělo jít na rozvojové projekty.“

Poslední ránu rozpočtu zasadilo vystoupení zastupitelky za HDK Pavlíny Springerové. Ta se přidala ke kritice chybějících klíčových investic jako je rekonstrukce Velkého náměstí, oprava Benešovy třídy, nebo požadovala systematické řešení parkování. „Chybí rezerva na výdaje spojené s kovidem. Chtěli bychom, aby byl rozpočet, vzhledem k neskutečné slabosti torza koalice ve vedení města, projednaný se všemi zastupitelskými kluby. Překvapuje mě, že to politikům ve vedení města nedochází, že s námi musí o takové klíčové věci, jako je rozpočet, mluvit, musí nám to vysvětlovat a argumentovat. Přijde mi to jako diletantský přístup.“

To Monika Štayrová odmítla s tím, že opozice se mohla k rozpočtu vyjádřit. „Měli jste k dispozici na připomínky celý měsíc.“

Blížící se odmítnutí rozpočtu se snažil ještě odvrátit Martin Soukup za koaliční ODS: „Jsem naprosto přesvědčen, že rozpočet je sestavený dobře. Mohli bychom se dostat do rozpočtového provizoria.“ Ani Soukupem navržená přestávka pro jednání zastupitelských klubů ale koalici nezachránila. Pavlína Špringerová nakonec dala společný návrh opozice na přepracování rozpočtu ve spolupráci s opozicí. Pro bylo 20 zastupitelů, 10 se zdrželo hlasování, pět bylo proti a jeden nehlasoval vůbec.

Město tak bude na začátku příštího roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu. To v praxi znamená, že magistrát bude mít k dispozici jen výdaje na běžný provoz města.