"Očkovací aféra pana Finka je skandální, přitom právě radní pro zdravotnictví má mít zodpovědnost za spravedlivý přístup k očkování. Radní Fink se rozhodl vytvářet svá vlastní pravidla. Tím naprosto ztratil důvěru našeho zastupitelského klubu i veřejnosti," uvedl v tiskové zprávě klub hnutí ANO, který žádá Finkovo okamžité odvolání a zvolení odborně zdatného manažera, který zvládne zajistit transparentní systém očkování. O případném odvolání radního by museli rozhodnout krajští zastupitelé. Ti se mají sejít v pondělí 25. ledna.

O co vlastně v kauze jde? Královédvorská nemocnice v pátek 8. ledna zahájila očkování zdravotníků proti koronaviru. Na sociální síti se nemocnice pochlubila tím, že mezi prvními dostali vakcínu i radní pro zdravotnictví Zděnek Fink a jeho manželka. Podle pořadníku zveřejněného ministerstvem zdravotnictví však mají nemocnice zatím očkovat pouze zdravotníky a zaměstnance a klienty domovů pro seniory. Sám Fink je lékařem a z pozice radního pro zdravotnictví nemocnice často navštěvuje.

Jako politik chtěl jít i příkladem veřejnosti. Části lidí ovšem vadí, že spolu s ním dostala vakcínu i jeho žena. Bývalá ředitelka Divadla Drak Eliška Finková je aktuálně v důchodu, nepatří ale do žádné z rizikových skupin. Podle Finka měla na očkování právo, jelikož chce pomáhat v očkovacím centru.

„Neumím si představit, že bych manželku nechal doma. Dokonce jsem ji to nařídil, pokud, jak mě prosí, chce pracovat jako dobrovolnice v očkovacích centrech při vakcinaci. Bez očkováni bych ji tam nepustil," napsal Fink na svůj twitterový účet. Na dotaz, zda tedy budou přednostně očkovaní i další dobrovolníci, Fink uvedl, že to tak kraj plánuje. Později Fink uvedl, že dobrovolníci do očkovacích center se mohou registrovat na telefonním čísle 736521875.

Podle mluvčí zdravotnického holdingu Lucie Chytilové může příklad veřejně známých osobností, jakými manželé Finkovi jsou, pomoci k propagaci očkování. Za Finka se postavil i hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). Vzhledem k tomu, že manželka radního je připravená být dobrovolnicí v očkovacích centrech, podle něj o papalášskou výhodu nejde.

Kriticky se na adresu Finka naopak vyjádřil Červíčkův stranický kolega a Finkův nástupce v roli hradeckého primátora Alexandr Hrabálek (ODS). Celou kauzu označil za Finkovu ostudu. Vadí mu, že zatímco manželé Finkovi ve Dvoře Králové vakcínu dostali, předseda tamního sdružení lékárníků, který Finka coby radního pro zdravotnictví požádal už 5. ledna o očkování lékárníků z první linie, zatím ani nedostal žádnou odpověď.