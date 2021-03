Rekonstrukce Velkého náměstí se uskuteční po etapách, první opravy se zaměří na podloubí.

Opravy na Velkém náměstí v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Magistrát plánuje, že součástí obnovy bude oprava dlažby, přilehlých schodů a konečná výmalba podloubí. Město s tímto záměrem oslovilo majitele dvanácti domů s podloubím na severní straně. „Nechceme na vlastníky nemovitostí nijak naléhat s termínem. Předpokládáme však, že i jim jde o to, aby se náměstí co nejdříve stalo znovu živou a příjemnou částí našeho města. Věříme, že veškeré jejich případné připomínky budeme schopni zapracovat a současně z jejich strany bude vůle umožnit opravy co nejdříve, tedy ještě letos,“ uvedl primátor Alexandr Hrabálek.