/VIDEO, FOTO/ Zácpy, kolony a zmatky. Na to se musí připravit od pondělí řidiči, kteří jezdí přes křižovatku u ČKD na okraji Hradce Králové. Kruhový objezd a přilehlý železniční přejezd čeká oprava, rekonstruovat se bude za částečného provozu až do půlky září.

Komplikace pro Hradec, začíná oprava kruháku u ČKD. | Video: Jiří Fremuth

„Už teď tady každé ráno stojím i 15 minut. V koloně jedu až ke Kalince,“ připomíná Jiří Novák, který jezdí za prací do Hradce ze Všestar. „Uvidíme, co to s dopravou udělá, paradoxně to z kruháku odvede transitní nákladní dopravu. Taky je důležité, jestli tady lidé nebudou zmatkovat,“ zamýšlí se mladý muž. Stát přistoupil k opravě až po otevření D11 kolem Hradce. Přesto tudy stále jezdí denně desítky tisíc aut a kamionů. Na kruháku se totiž kříží silnice první třídy od Prahy na Náchod s cestou ze severu Moravy na Jičín.

Okružní křižovatku stát opraví ve čtyřech etapách. „Od 19. června do 6. září bude možný průjezd křižovatkou pouze ve směrech Hradec – Jičín a opačně, ostatní směry budou zavřené,“ vysvětluje za Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová. Průjezd křižovatkou se přitom bude měnit podle toho, jak budou práce na opravách pokračovat. Jasné ale je, že místo současných dvou jízdních pruhů bude v každém směru k dispozici jen jeden.

Hlavní objížďka ve směru Praha – Náchod pak povede po dálnici D11 od Kuklen po Smiřice a dálnice nebude během rekonstrukce v tomto úseku zpoplatněná. Objížďka od Jičína do Předměřic nad Labem a dál na Náchod povede pro auta do 12 tun přes blízkou vesničku Světí. „Vyjednali jsme, že se ten z našeho pohledu nejproblematičtější úsek objížďky zjednosměrnil, takže si myslím, že případné problémy pro nás budou minimální,“ věří starostka Světí Martina Saláková Šafková.

„Zvýšený provoz očekáváme, ale většina transitu by měla jet po dálnici a objížďka přes nás bude sloužit především lidem z okolí, kteří budou jezdit do a z Hradce,“ dodává starostka, která doufá, že pomůžou i dobudované chodníky přes obec. Přesto se někteří místní zvýšení dopravy bojí. „Obavu z toho určitě mám. Je tady spousta dětí, a co si budeme říkat, ti lidé tady nejezdí moc slušně a mám strach, aby se tady něco nestalo,“ mračí se mladá maminka Tereza, která tlačí po chodníku ve Světí kočárek.

Na možné komplikace se připravují i policisté. „Zvýšíme na těchto místech i na objízdných trasách dohled a budeme se intenzivně věnovat bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ slibuje za hradecké policisty Šárka Pižlová.

Původně měla podle projektu stát rekonstrukce okružní křižovatky u ČKD včetně opravy přejezdu 42 milionů, Ředitelství silnic a dálnic ale zakázku nakonec vysoutěžilo za necelých 29 milionů bez DPH. Důvodem nadcházejících prací byl špatný stav povrchů.

„Bylo zjištěno nespojení vrstev v úrovni horní a spodní podkladní asfaltové vrstvy, ztráta asfaltového tmelu, začínající hloubková koroze, lokálně výtluky, celoplošně dochází k vývoji trhlin,“ cituje z provedené diagnostiky mluvčí ŘSD na východě Čech Petra Drkulová. Stavbaři tak během tří měsíců vymění podkladní i vrchní vrstvy křižovatky, zpevní krajnice, opraví příkopy a také dopravní značení. Práce mají být hotové 15. září.