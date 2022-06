Třípatrová novorenesanční budova se už od 90. let drolí na hlavy Hradečanů, spodek budovy zakrývají bující plevel a keře. „Je to ostuda. Člověk aby se bál tudy projít. Lidi nemají, kde bydlet, a tady už léta chátrá takový pěkný barák,“ konstatoval senior Stanislav, který bydlí v činžáku hned naproti.

Budova stále patří městu, ale už pět let je dohodnutý bezplatný převod na Královéhradecký kraj. Schválit by ho s jednou podmínkou měly rada a zastupitelstvo koncem června. „Definitivní převod se uskuteční ve chvíli, kdy se kraji podaří zajistit peníze na rekonstrukci kasáren. Město chce mít garantováno, že kraj má celou věc zajištěnou nejenom stavebním povolením, ale i financováním. Tedy, že to bude skutečně realizovat,“ vysvětlil náměstek hradeckého primátora pro správu majetku Pavel Marek a dodal, že dohoda platí do konce roku 2027.

Kraj má stavební povolení

Hradecký kraj už splnil první podmínku převodu. Na rekonstrukci, která dá zchátralé budově totožný vzhled, jako mají sousední čerstvě opravená Gayerova kasárna, získal stavební povolení. „Pro další etapu, rekonstrukci Vrbenského kasáren, je ale nezbytně nutné najít možnosti financování, kdy by kraj využil národní a evropské fondy,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Vizualizace celého areálu, jak by měl vypadat po komplexních opravách.Zdroj: Královéhradecký kraj

Vrbenského kasárna

Vyrostla na zbytcích barokní hradecké pevnosti v roce 1898. Pojmenována byla po Bohuslavu Vrbenském, prvním československém ministrovi pro výživy lidu. Armádě sloužila až do roku 2018, kdy je stát předal městu. Poslední léta je zchátralá novorenesanční trojkřídlá budova nevyužívaná.

Jenže zatímco oprava „Gayerek“ stála kraj včetně vybavení 310 milionů korun, u Vrbenského kasáren se mluví až o dvojnásobné částce. Ceny staveb letí nahoru. „Současný odhad ceny stavebních prací přesahuje 600 milionů korun. Uvažujeme o více dotačních zdrojích, zejména jde o Integrovaný regionální operační program 2 a Národní plán obnovy,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Pokud kraj peníze sežene a město schválí převod, práce by mohly začít v druhé polovině příštího roku. „Hotovo by pak mohlo být v roce 2025. Kompletně dovybavené nové Vrbenského kasárny bychom chtěli mít do konce roku 2027,“ dodala Berdychová.

Budovu získá k užívání blízké Muzeum východních Čech. S Gayerovými kasárny by v centru měl vzniknout kulturní a muzejní kampus. „Kasárna se stanou obdobou vídeňského Naturhistorisches Musea. Bude zde vysoce interaktivní přírodovědecká a archeologická expozice, ale také kreativní interiéry umožňující inteligentní a tvůrčí vyžití všech věkových generací, jednotlivců i skupin,“ popsal ředitel muzea Petr Grulich.

Existuje i studie na rekonstrukci zbývajících částí areálu. „V tuto chvíli to není na pořadu dne,“ dodal za město Marek.