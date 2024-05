Město chce celou oblast severních teras , Žižkových sadů a Velké náměstí řešit komplexně. „Výsledek by měl do budoucna i dobře komunikovat i s budoucí opravou Velkého náměstí, protože do této oblasti nebylo dlouho investováno vůbec nic a už opravdu hrozí krizový scénář. Ty terasy jsou ve špatném stavu,“ dodává primátorka, která město vede rok a půl.

„Je to škoda, chodím tudy každý všední den na Velké náměstí a musím to obcházet. Fakt smutný pohled,“ komentuje stav severních teras a schodišť Kamila Hrouzková, která pracuje v historickém centru. Téměř polovina cihlových teras, které se zvedají ze Žižkových sadů přímo proti budově magistrátu, je uzavřená. „Je to dlouhodobý problém. Však Hradečáci vidí to oplocení okolo teras,“ připomíná hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Uzavřená je dnes polovina schodišť vedoucích z parku vzhůru na staré město. Cihlové stěny jsou vlhké, u země se drolí, místy jsou zdi prasklé. Za plotem už bují náletová zeleň. „Provádět pouze udržovací práce by nemělo smysl, bylo by to neefektivní. Systém kanalizace a odvodnění dešťových vod ze svahu je téměř nefunkční a kapacitně nedostatečný,“ vysvětluje investiční náměstek primátorky Lukáš Řádek.

Voda cihlové opěrné zdi ničí, stejně jako kořeny některých vzrostlých stromů na nich. Nově by měla být svedena do Žižkových sadů. Opraví se i stávající schodiště, nové povede na Kavčí plácek. „Změní se také síť cest, které by měly zajistit bezbariérový přístup až na Velké náměstí,“ slibuje Lukáš Řádek.

V Žižkových sadech čeká oprava i kruhovou fontánu v jejich středu. Město nechá vyměnit a doplnit mobiliář, jako jsou lavičky, koše a osvětlení. „Kompletní změna přiblíží vzhled původnímu návrhu architekta Františka Thomayera, který je koncipoval jako ozdobnou francouzskou zahradu s bohatou květinovou výzdobou,“ popisuje plány města jeho mluvčí Kateřina Rohlíčková. V místě sadů bývalo vojenské cvičiště, na začátku 20. století zde vznikl dnešní park. „Obmění se zeleň, řada stromů je ve špatném až havarijním stavu. Celkově se park pročistí, část stromů, keřů a květin nahradí nové," připomíná mluvčí města.

Prvním krokem teď bude výběrové řízení na projektanta. Ten má připravit nejen dokumentaci k získání stavebního povolení, ale také k výběru stavitele. Hradecká ostuda by tak mohla začít mizet za dva a půl roku. „Pokud bude výběr projektanta úspěšný, mohli bychom mít potřebné dokumenty k dispozici na jaře 2026. Následovat bude výběr zhotovitele, který by mohl začít se samotnou rekonstrukcí na přelomu let 2026 a 2027,“ věří Lukáš Řádek.

Severní terasy začaly vznikat po zbourání barokní hradecké pevnosti na přelomu 19. a 20. století. Dnešní podobu získaly zčásti za první republiky, hlavně ale v druhé polovině 20. století. „V místech, kde se bude zasahovat zemními pracemi, musí ze zákona proběhnout záchranný archeologický průzkum. Tam se dá očekávat řada movitých nálezů,“ připomíná šéf městských památkářů Jan Falta.

Návrší nad soutokem Labe a Orlice bylo osídlené už v pravěku. Doložený je pravěký hliněný val nebo raně středověká hradba. „Je to obdobné, jako když se dělaly jižní terasy. Tam se našla pravěká kamenná šipka do luku nebo renesanční střepy,“ dodává Jan Falta. Cena projektu může atakovat hranici 200 milionů korun. Město chce na část investice získat evropské dotace.

