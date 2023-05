V pondělí 15. května začne rekonstrukce silnice ze Svinar do Bělče nad Orlicí. Stavební práce odstartují v ulici Stříbrná ve Svinarech. S dopravním omezením musí počítat řidiči i cestující městské hromadné dopravy.

První etapa oprav potrvá od 15. května do 30. června. Část silnice ve Svinarech se uzavře pro veškerou dopravu. Ilustrační snímek | Foto: DENÍK/ Michal Bílek

V první etapě se bude rekonstruovat úsek silnice III/29827 od křižovatky Běleč směrem do Svinar. Informovala o tom obec Běleč nad Orlicí na svém webu. Nejdříve se tedy stavbaři vrhnou na průtah skrz Svinary, který vede ulicí Stříbrná.

„V průběhu stavebních prací na silnici ve Svinarech bude kvůli dopravní obslužnosti po celou dobu realizace zajištěna průjezdnost křižovatky silnice III/29827 ulice Dubinská a ulice K Lesu,“ doplnil informace Královéhradecký kraj. Rekonstrukce zmíněné křižovatky se proto uskuteční po částech a v různých termínech.

Část silnice ve Svinarech se v první fázi oprav uzavře pro veškerý provoz, tedy i pro městskou hromadnou dopravu. „Z tohoto důvodu dojde ke změnám tras a jízdního řádu linek číslo 11 a 17 (a 11Š, 17Š),“ informoval Dopravní podnik města Hradce Králové.

Zdroj: DPmHKLinka číslo 11 bude ve směru od Parlamentu končit na zastávce Podhůrská. Vybrané spoje nebudou zajíždět na zastávku Podhůrská a přes most plk. Šrámka budou pokračovat do Bělče. Tyto spoje zastaví i na náhradní zastávce Křižovatka Běleč před odbočením na křižovatce do Bělče. Linka číslo 17 ve směru od Malšovic skončí na zastávce Svinary.

Od 15. května hradecký dopravní podnik navíc zavede výlukové linky číslo 11Š a 17Š, které budou řešit dopravu dětí do ZŠ Úprkova, ZŠ Štefcova a ZŠ Malšova Lhota v ranních a odpoledních hodinách.

První etapa oprav má skončit 30. června.

Druhá etapa odstartuje se začátkem prázdnin a skončí 1. září. „Jedná se o úsek silnice III/29827 od křižovatky Běleč po začátek obce, kde se napojí na již zrekonstruovaný úsek,“ uvádí obec Běleč nad Orlicí. Po dobu rekonstrukce bude podle Královéhradeckého kraje rezidentům v chatové oblasti umožněný průjezd, a to buď ze směru od Svinar, nebo od Bělče nad Orlicí.

Třetí etapa oprav se rozběhne 2. září a stavební práce potrvají do 17. září. „Jedná se o úsek silnice III/3082 od křižovatky Běleč po začátek mostu Svinary,“ sdělila obec Běleč nad Orlicí.

Stavbu provede firma Swietelsky stavební.

V pondělí 15. května začne na Hradecku i další rekonstrukce silnice, a to mezi Libranticemi a Libřicemi. „Z důvodu úplné uzavírky řidiči osobních automobilů a autobusů budou jezdit přes Libřice, Vlkov, Rasošky a Nový Ples. Řidiči nákladních automobilů pak budou jezdit přes Libřice, Královu Lhotu, Jasennou a Josefov,“ informoval Královéhradecký kraj. Stavební práce potrvají do 1. října.