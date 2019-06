První etapou připravované rekonstrukce budovy bývalé základní školy Jih na Slezském Předměstí v Hradci Králové, kterou nyní využívá ZUŠ Střezina, budou opravy spojovací chodby a dvou pavilonů pro výtvarný a taneční obor.

„V současnosti město Hradec Králové vybírá projekční společnost, která zreviduje dokumentaci k přestavbě těchto objektů,“ uvedla včera mluvčí města Kateřina Šmídová. Vedení města a ZUŠ se zároveň dohodlo na co nejrychlejším zahájení stavebních prací v areálu tam, kde se projekt nebude upravovat a lze využít vydané stavební povolení. Ještě letos by tak mohlo před budovou vyrůst nové parkoviště pro rodiče, kteří do školy vozí své děti. Předpokládané náklady na parkovací plochu pro patnáct automobilů jsou do 1,3 milionu korun včetně DPH.