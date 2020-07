Už v roce 2012 zvítězila pražská firma Projektil se svým projektem na opravu severních v architektonické soutěži vypsané hradeckou radnicí a vypadalo to, že rekonstrukce brzy začne. V dalších letech ale politici začátek prací stále odkládali a technické služby postupně začaly nejnebezpečnější místa uzavírat. Že je situace opravdu vážná, dokládá i devět let stará událost, kdy se sesunula část hradeb vedle Adalbertina.

Jen shodou náhod padající cihly nezasáhly lidi, ale pouze poničily několik aut. Geologové později vytipovali sedm míst, kde reálně hrozí sesuv. Od roku 2017 už je z důvodu bezpečnosti lidí uzavřená naprostá většina severních teras. Někteří lidé si se zákazem vstupu přesto hlavu nelámou. Zejména během každoročního divadelního festivalu přes uzavřené terasy proudí davy lidí.

Opravu severních teras současná koalice od začátku volebního období zmiňuje jako jednu z hlavních priorit. Slíbila ji i v programovém prohlášení. Jenže čtyřletý mandát se pomalu blíží ke své polovině a až dosud z radnice znělo pouze to, že na drahý projekt nejsou v současnosti peníze. Zdroj: Deník / Michaela Horynová

"Musím přiznat, že s těmi dalšími plány, co teď máme před sebou, to není úplně první priorita," řekla koncem loňského roku náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO). Investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) však tehdy odmítl, že by se radnice plánů na rekonstrukci vzdala. Získat by na něj chtěl i evropské dotace.

O posunu v připravované akce nyní po dalším půl roce mlčení informoval radní Jiří Langer (ANO). Město získalo územní rozhodnutí a může se konečně posunout směrem k realizaci prací.

"Po dlouhých letech jsme se konečně posunuli dál. Začneme teď pracovat na dokumentaci pro stavební povolení. Směřujeme k tomu, že budeme opravovat na etapy a velice rádi bychom s těmi nejhoršími místy, u kterých hrozí zřícení, začali už příští rok," řekl Deníku Langer. Kvůli vysoké ceně radnice opouští původně plánovanou variantu kompletní rekonstrukce severních teras a Žižkových sadů.

Město by v takovém případě muselo zaplatit zhruba 250 milionů korun. Na to ale v městské kase není i vzhledem k dalším plánovaným investicím dostatek peněz. Podle Langera proto v koalici panuje předběžná shoda na variantě postupných oprav. "Bylo by krásné, kdyby se nám to podařilo skloubit s postupnou etapizací oprav Velkého náměstí. Pak bychom mohli třeba za čtyři roky mít v Hradci konečně pořádné centrum," dodal Langer.