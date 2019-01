Hradec Králové - Fronta vozidel od staveniště hradecké křižovatky Koruna až k vile Anička a II. silničnímu okruhu. Taková bývá situace v hradeckých ulicích. V úterý zde začala další etapa výstavby.

Tentokrát se dělníci pustili do severní části a uzavřeli tak průjezd z Gočárovy třídy do ulice Sukovy sady. Tam se řidiči dostanou pouze z druhé strany z ulice S. K. Neumanna. O víkendu 22. až 24. dubna by v nočních hodinách měla být Koruna zcela uzavřená kvůli vztyčování sloupů pro nové trolejové vedení. Kompletně hotovo by mělo být v srpnu.