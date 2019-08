„V mnoha případech se jedná o kočky, které se sice po městě pohybují volně, ale pravidelně se vrací domů ke svým majitelům. Ti jsou pak nemile překvapeni, když zjistí, že mají zvíře v útulku a při jeho vyzvednutí budou muset zaplatit za jeho pobyt,“ říká vedoucí hradeckého útulku Andrea Horáková.

Strážníci připomínají, že ne vždy je vhodné volat městskou policii k odchytu zatoulaných koček. Smysl to má podle nich jen v případech, kdy je zvíře zraněné, podvyživené a potřebuje nutně pomoct. „Ze zkušeností strážníků městské policie vyplývá, že samotný odchyt, převoz a umístění kočky do klece v útulku, je pro zvíře značně stresující a je škoda, když to vše musí v mnoha případech absolvovat zbytečně“, dodává Jan Mrázek, velitel výkonu služby Městské policie Hradec Králové.

Jan Novotný