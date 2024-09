"Kulminace vody z Orlice čeká Hradec v nočních či ranních hodinách, vše v závislosti na počasí a průtoku v Týništi. Ohrožené mohou být oblasti ve Svinarech, především osady podél toku Orlice," uvedla mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Například do osady Dubina v hradeckých Svinarech zavezli hasiči v neděli odpoledne pytle s pískem a někteří majitelé chat své příbytky před vodou zabezpečovali nejen pytli s pískem, ale také třeba dřevěnými deskami a montážní pěnou. Místní pak hladinu Orlice co chvíli se znepokojením kontrolovali. K jejím vylití do louky nad osadou chybělo navečer jen zhruba deset centimetrů.

Podle hradecké povodňové komise se neočekává, že by se mělo ve městě vylít z koryta Labe. Hladinu obou hradeckých řek by v ohrožených místech měli hlídat strážníci. "Povodňová hlídka městské policie bude nadále pokračovat v monitoringu krizových oblastí, a to až do zítřejšího rána. K dalšímu sledování byly vytipovány lokality soutok Labe a Orlice, dále oblast kolem Fakultní nemocnice HK a osada Dubina ve Svinarech," dodala Kateřina Rohlíčková.