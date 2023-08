Zatímco původně se výročí připomínalo tradičním setkáním u táboráku, změna přišla při oslavě 50 let. Právě v roce 1981 se Jaroslav Pokorný narodil a o 6 let později začal objevovat krásy místa, na které již 14 let jako šerif dohlíží. „Bývala to klasická trampská posezení u ohýnku, ale tehdy se to malinko zvrtlo díky tehdejším bardům, jako byl zakladatel Lokálky Láďa Straka. Pozvali totiž další muzikanty, takže přijeli třeba bratři Nedvědové, Wabi Ryvola nebo Wabi Daněk,“ vzpomíná Pokorný.

„Šimon to pojal velmi statečně. Asi dva roky po taťkově smrti tady u táboráku poprvé vystoupil s jeho písničkami spolu s Milošem Dvořáčkem. Obdivoval jsem, jak se vyrovnal s tím očekáváním lidí a srovnáváním s tátou. Dal to bezvadně. Díky tomu u nás na osadě i nadále koncertuje duo Daněk-Dvořáček,“ spokojeně konstatuje šerif.

I hvězdy hrají za pivo a párek

Příprava potlachu probíhá v režii osadníků, kteří mají rozdělené úkoly a role. Je potřeba připravit areál i zázemí pro hudebníky, zajistit stánky a občerstvení. Všemu předchází domlouvání účasti s interprety. Ti své umění předvádějí „za pivo a párek“.

„Všichni to dělají srdcem, a když se náhodou něco vydělá, jde to zpátky do osady. Já se spolu s Evou Daňkovou starám o zajištění kapel a muzikantů. Ti u nás podle tradice skutečně hrají za pivo a za párek. Je to v dnešní době o něco náročnější, ale o to jsme raději, že to stále funguje na kamarádské bázi a i hvězdy k nám rády jezdí. Kšefty holt musí dohnat někde jinde,“ směje se šerif.

Letos se během večera představili třeba Miloš a Miloš Dvořáčkovi s Lídou Helligerovou a Šimonem Daňkem, populární písničkář Michal Horák, bratři Holečkovi, kapely RYBARYB, MyTwo, opočenští Tomy, Archiv band nebo mladý kytarista Tomáš Bican. „Letos byla dramaturgie taková meziosadní,“ líčil Jaroslav Pokorný.

Náplň jeho práce šerifa se v posledních letech změnila. Kromě dohledu nad pořádkem, zařizování potřeb osady a osadníků a čestných funkcí, jako je právě úvodní slovo a zahájení potlachu se musí věnovat i papírování nebo jednání s úřady. Navíc sleduje i snahy o necitlivé zastavění osady s desítkami chat, která leží v atraktivní lokalitě na okraji krajského města.

„Doufám, že tady nebudou svévolně vznikat novostavby. A když už ano, tak podle zákona. Osadu jsme před časem změnili na takzvaný zapsaný spolek a z šerifa se tak stal ještě předseda,“ usmívá se Jaroslav Pokorný.

Nejhůř místnímu šerifovi bylo v červenci 2012, kdy zasáhla hradecké lesy větrná smršť. Během několika minut se z romantické Osady vycházejícího slunce stal děsivý obraz zkázy. Vzrostlé borovice téměř naráz popadaly na dřevěné chatky a z lesa na hranici ochranného pásma řeky Orlice se po nutném pokácení zbylých nestabilních stromů stala paseka.

Místo trampských písniček a kytar tam zněly motorové pily. Chataři se však nevzdali a potlach uspořádali v pozdějším termínu. Nyní již událost odnesl čas, nové stromy rostou do výšky a pod totemem v sobotu na pokyn šerifa osady Jaroslava Pokorného vzplál oheň a opět zazněla píseň Vlajka.