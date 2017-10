Oslavy 28. října provázel kolaps jednoho z účastníků

Hradec Králové /FOTO/ - U pomníku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka na Masarykově náměstí v Hradci Králové se dnes dopoledne sešli významní představitelé města i kraje, aby společně uctili 99. výročí vzniku samostatného československého státu.

„Všichni, kteří stáli u zrodu naší republiky, riskovali mnohé, mnozí z nich byli vězněni s pronásledováni, byli to vesměs lidé vysokých morálních a lidských kvalit, kteří v podnikání, politice ani osobním životě nepoužívali podvodů a lží,“ řekl ve slavnostním projevu primátor Zdeněk Fink.



Při té příležitosti předal několika osobnostem Medaili statutárního města Hradce Králové. „Mohli bychom je zařadit mezi ty, kterým nejde jen o splnění povinností, ale dávají našemu městu, svému povolání a práci pro ostatní víc, než jiní,“ uvedl primátor.



Mezi oceněnými byla například Hana Kleinerová, která v roce 1939 opustila Československo díky prozíravosti svých rodičů a aktivitě sira Nicholase Wintona v takzvaném Wintonově vlaku v srpnu 1939. Její další život se odehrával ve Velké Británii, kde ji zastihla zpráva o ztrátě celé rodiny. Kvůli bolestným vzpomínkám těžko hledala vztah ke svému rodnému městu, do kterého se vrátila až v pozdním věku. Společně se svým manželem vede nadaci, která podporuje vzdělávání mládeže. Letos oslavila významné životní jubileum 90 let.



Mezi dalšími oceněnými byl sportovec Jiří Soukup, nejstarší obyvatel Česka, který uběhl maratón, Ladislav Souček, vedoucí hokejového týmu Mountfield HK, rámař Jaromír Bače, ředitel Dopravního podniku Miroslav Kulich, nebo Zdeňka Koutníková, vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi. „Moc si toho vážím a mám velikou radost. Slyšela jsem jednu krásnou myšlenku, že cena daru má cenu dárce. Je to nesmírně motivující a budu se snažit pracovat stejně i dál,“ neskrývala radost.

Medaili za významné působení v oblasti kultury získala královéhradecká Filharmonie a spisovatel a pedagog Jan Dvořák. „My máme radost obrovskou a jsem na otce pyšná,“ řekla Nella Mlsová, dcera Jana Dvořáka, která za něj v zastoupení významné ocenění převzala.



Oceněni za statečnost a hrdinství při záchraně života byli také čtyři strážníci městské policie a medaili za věrnost si odnesli také čtyři příslušníci Hasičského záchranného sboru.



Při předávání zkolaboval jeden z účastníků, díky rychlému zásahu zdravotníků byl jeho stav stabilizován a následně byl převezen k lékařskému vyšetření.



Sváteční atmosféru na Masarykově náměstí doplnily stánky s občerstvením a teplými nápoji a také kulturní program, který připravila Hradecká kulturní a vzdělávací společnost.