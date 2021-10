Jako nevzhledné betonové parkoviště působí dlouhodobě hradecké Velké náměstí. První plány na jeho rekonstrukci jsou už 15 let staré a před komunálními volbami se politici pravidelně předhání ve slibech, kdo náměstí dřív opraví. Jako svou prioritu označila ve svém programovém z roku 2018 i současná hradecká vláda. Jenže i přes dřívější odhady lidí z vedení města je už teď jasné, že s opravami náměstí se nezačne ani v letošním roce.

PŮVODNÍ PLÁN SE ZASEKL V HOŘICÍCH

Původní plán, který vznikl ještě za bývalého vedení města v čele se Zdeňkem Finkem (HDK) se už před lety zasekl na stavebním úřadu v Hořicích. Tam se musel spis přesunout v roce 2016 poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o tom, že hradecký úřad je podjatý. A na úřadě v Hořicích spis leží i po pěti letech. „Stav zatím zůstává stejný, stávající dokumentace pro územní řízení je na stavebním úřadě v Hořicích a probíhá územní řízení,“ potvrzuje mluvčí hradecké radnice Kateřina Šmídová.

Proti projektu na celkovou rekonstrukci náměstí, která počítala s výrazným úbytkem parkovacích míst, dříve opakovaně protestovali lidé ze Spolku pro kvalitu života. I proto v roce 2020 vedení města s nekonečným příběhem došla trpělivost a rozhodlo se změnit strategii. Velké náměstí chce opravit postupně. „Rekonstrukci město připravuje řadu let a stejnou řadu let se mu to nedaří. Přicházíme s řešením, kdy opravy chceme dělat po etapách, postupně a co nejdříve tam, kde to lze bez komplikovaných stavebních či územních řízení,“ vysvětlil to primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

NEZAČNE SE ANI LETOS

V úvodní etapě, na které panuje shoda napříč politickým spektrem, má přijít na řadu podloubí v severní části náměstí. Jenže i tato etapa se stále oddaluje. „Opravu podloubí chceme zahájit ještě letos,“ řekl Deníku v únoru 2020 radní Jiří Langer (ANO). Když se nepodařilo zahájit opravy loni, hovořil letos na jaře primátor o zahájení prací v roce 2021. Jenže město už osm měsíců marně shání souhlasy majitelů 18 domů s podloubím. „Na dopis pana primátora doposud reagovala pouze zhruba čtvrtina vlastníků. V současné době město zkouší kontaktovat i zbytek vlastníků. Nepředpokládá se, že by opravy započaly ještě letos,“ říká nyní mluvčí města.

Zda se začne s opravami aspoň dříve, než před komunálními volbami na podzim příštího roku, je tak dnes velkou otázkou. Jisté naopak je, že až nově zvolení zastupitelé budou rozhodovat o nejspornější plánované etapě – vybudování podzemního parkoviště za stovky milionů. V současnosti projekt podporují jen dvě strany – ANO a ODS.

