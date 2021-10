Pomalu, ale přece snad spěje proces na radnici k opravám. „Nyní se připravuje vypsání výběrového řízení na vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace, které v nejbližší možné době budou projednávat orgány města,“ informovala mluvčí města Kateřina Šmídová. Politici by se zadávacím řízením měli zabývat ještě v letošním roce. Protože by kompletní rekonstrukce teras i sadů mohla stát až čtvrt miliardy, uvažují politici o cestě postupných oprav.

A to přesto, že loni v červnu město konečně získalo na projekt územní rozhodnutí. Radní Jiří Langer tehdy deklaroval, že opravy by měly už v roce 2021.

Uzavřené části teras v poslední době zarůstají stromy, keři i mechem. Ani to ale neodrazuje některé lidi od toho, aby se na uzavřená místa vydávali. A zdaleka nejde jen o červnový divadelní festival Regiony, během kterého po terasách běžně chodí davy lidí, kteří mnohdy nevědomky riskují nejen své zdraví.

V seriálu Ostudy Hradce se zaměřujeme na místa, která by vedení města a jeho obyvatelé před turisty zřejmě nejraději skryli. Víte i vy o lokalitách, které kazí Hradci renomé? Pošlete nám fotky nebo tip na na email: Tomas.Kulhanek@denik.cz .

Geologové před lety upozornili na to, že sesuv může hrozit i na sedmi dalších místech. Od roku 2017 je už uzavřená většina cest a schodišť na severních terasách. Schodiště u sochy Jana Ladislava Pospíšila sice město nechalo otevřené, jelikož však ujíždělo, podepřeli ho pracovníci technických služeb mnoha nevzhlednými panely.

Že jsou severní terasy v samém centru města v naprosto zbídačeném stavu dokazují mobilní ploty, kterými je už roky část teras uzavřená. První část se uzavřela už před 10 lety poté, co se sesunula část hradeb u Adalbertina. Padající cihly naštěstí nezasáhly lidi, poškodily ale tři zaparkovaná auta.

