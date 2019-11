To, že se bývalá ubytovna fakultní nemocnice bude prodávat, projednávala na svém říjnovém zasedání Komise místní samosprávy Moravské Předměstí - Sever. Na jednání zazněla také informace, že vážným zájemcem je firma napojená na společnost Škoda Auto Kvasiny. Poté, co se tato informace dostala do veřejného prostoru, začali místní obyvatelé proti tomuto záměru protestovat. Dva z nich dokonce minulý týden vystoupili na jednání zastupitelstva města.

„Chci za občany, kteří bydlí poblíž, apelovat na zastupitele. V blízkosti je škola, školka, kulturní středisko nebo obchodní centrum. Situace v lokalitě by se s příchodem 300 - 400 zahraničních dělníků mohla zhoršit, ať už jde o rušení nočního klidu nebo zvýšení kriminality. Nechtěl bych, aby tato část města padla za oběť soukromé komerční firmě," řekl zastupitelům Jan Pábl.

Strach z kriminality

On i další obyvatelé Moravského Předměstí argumentovali nárůstem trestné činnosti v oblasti Solnice-Kvasiny, kde je ubytována většina nejen zahraničních dělníků tamní průmyslové zóny.

Náměstkyně primátora pro oblast majetku Věra Pourová (ANO) přípravy k prodeji budovy potvrdila. Panika kvůli možnému přílivu zahraničních dělníků je ale podle ní předčasná. „Víme, že budova bude k dispozici. Už nyní je o ni asi 10 zájemců a kdyby k dražbě došlo, nelze předvídat, kdo by zvítězil," odpověděla Pourová občanům.

Samo město podle ní o zapojení do dražby uvažovalo, odradila ho však vysoká cena. „Odhadujeme, že bychom za budovu mohli dát v takovém případě až 100 milionů korun a vzhledem k jejímu stavu pak dalších 150 milionů na opravy," upozornila náměstkyně na velkou finanční náročnost.

Město by chtělo zabránit dražbě

Myšlenky na získání budovy se ale radnice nevzdává. „Uvažujeme o jiné alternativě. Nechci uvádět konkrétní cestu řešení, protože ji nemám předjednanou s druhou stranou," řekla Pourová na jednání zastupitelstva minulý týden. Kritiku si za to vyslechla od opozičního zastupitele Pavla Vacka (Piráti). „Odpověď mi přijde vágní. Na mě to dělá dojem, že zkrátka uvidíme a nějak to dopadne," kritizoval Vacek náměstkyni. Budova je doposud stále v majetku Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zprávy o tom, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) už chystá její prodej pomocí dražby, proto označila Pourová za poplašné. Týden po jednání zastupitelstva také upřesnila, co myslela oním jiným řešením. „ÚZSVM má ze zákona možnosti, jak může dražbu pominout a prodat majetek jednomu konkrétnímu zájemci. Důvodem může být veřejný zájem. My proto nyní přemýšlíme nad tím, že bychom budově dali nějaký sociální či zdravotně-sociální účel," prozradila Deníku Pourová, jak chce město budovu získat za pro něj přijatelných podmínek.

Radnice tak hledá takový účel pro budovu, který by splňoval veřejný zájem a zabránil plánované dražbě. Jasněji by prý mělo být do konce roku. V nejbližší době ale prodej do rukou soukromé firmy podle náměstkyně určitě nehrozí. "Myslím, že panika je předčasná. S nemocnicí chceme vymyslet takové řešení, aby se to až do dražby vůbec neposunulo," zakončila Pourová.