V našem kontextu se tak z označení vytratila negativní stránky a používá se jako označení někoho, kdo má vášeň pro japonskou popkulturu, tzn. převážně anime (specifiky animované seriály a filmy) a mangu (komiksy). Ale jak poznamenává jeden z organizátorů hradeckého srazu Martin Tretter, jenž v komunitě používá jméno Kizuato, není to zdaleka jen o fikčních světech.

Vášeň pro japonskou kulturu

„Je to tak, jak říkáte, fikční část u nás převládá, je to zejména z důvodu oblíbenosti celkově anime a mangy, které se málokdy řídí samotnou realitou. Ovšem i přesto se vždy najde někdo, kdo dojde jakožto samuraj, gejša apod. Chodí k nám i samotní japanologové, kteří se zabývají studiem japonské kultury či jazyka," popisuje a dodává svůj osobní příběh, s kterým by se mohla ztotožnit celá řada účastníků otaku srazů:

„Moje osobní cesta začala právě u anime v době, kdy jsem neměl moc kamarádů a tohle byl pro mě naprosto nový a kouzelný svět. Postupem času jsem si velmi oblíbil samotnou přírodu, kulturu, zvyky i svátky a další krásy Japonska, a už se mě to nikdy nepustilo,“ vypráví.

Velký otaku sraz se nedávno konal i v Liberci, podívejte se na fotky

Do Hradce Králové dorazilo zhruba třistapadesát převážně kostýmovaných účastníků. V Šimkových sadech se tak daly potkat všemožné fiktivní bytosti, bojovníci, postavy z filmů, ale i účastníci jen lehce inspirované asijskou kulturou. Některé kostýmy byly oslnivé a do detailů propracované, jiné jen lehce načtrnuté. Na opulentnosti ale nezáleží. Jak poznamenává Martin Tretter, přáním organizátorů je, aby byly srazy dostupné pro všechny.

Od pěti let i nad třicet

„Chceme vždy uspořádat co nejlepší akci pro všechny účastníky s co nejmenšími náklady pro samotného účastníka, aby si akci mohl dovolit opravdu každý. Samozřejmě se snažíme i o to, aby se na našich akcích každý cítil bezpečně a rádi se k nám vraceli,“ vysvětluje a dodává: „Pokud člověk miluje anime, mangu, Japonsko, komiksy, hry, nebo si připadá, že nikam nezapadá, jsou právě naše akce přesně pro ně, snažíme se o bezpečný prostor pro každého, ať už je jeho záliba jakákoliv.“

Samotná komunita je spíše mladší, jádro účastníků otaku srazů tvoří lidé mezi patnácti a pětadvaceti lety. „Samozřejmě se u nás objeví i děti kterým je pět šest let, protože je například dotáhne sourozenec, ale dojdou se podívat i lidé, kterým může být přes 30, protože se jim to líbí a rovnou vezmou i svoje děti, aby jim to ukázali,“ doplňuje Martin Tretter.

Na programu byl společný průvod od hradeckého vlakového nádraží, seznamovací ruleta, takzvaný Naruto run inspirovaný kultovním seriálem nebo dance battle. „To byl jeden z nejsilněšjích momentů hradeckého srazu,“ popisuje Tretter. „Soutěžící si místo jednoho kola battlu vydobyli další dvě navíc. Prostě proto, že je to tak moc bavilo."

Další otaku sraz plánují organizátoři na 21. září 2024 v Brně.

Mohlo by vás zajímat: Některým řidičům je jedno, že jedou rychle kolem školy, říká přechodářka Věra