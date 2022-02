Pane starosto, co Blešno nejvíc trápí?

Jednoznačně je to doprava na silnici I/11. Za 24 hodin tudy projede 14 tisíc aut. Jezdí tudy naložené kamiony do Kvasin, v noci není výjimkou, že jedou osmdesát kilometrů za hodinu. Lidé si stěžují na hluk, prašnost, otřesy, ale jde také o bezpečnost, přibývají nám tady nehody. Pomohla by nám severní tangenta. Snažíme se také zřídit úsekové měření rychlosti, jednáme o tom s městem Hradec Králové. Nemáme vlastní městskou policii, která může měření provádět, ani úřad oprávněný řešit tuto přestupkovou agendu. Věřím, že se nakonec dohodneme. Také se obáváme, že až se dostaví sklady společnosti CTP na okraji Hradce, ještě víc se nákladní doprava u nás zvýší.