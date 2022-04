Přístavba školy je v plném proudu, co dalšího ještě chystáte?

Největším a nejvíce připraveným projektem je Tělocvična při ZŠ Černilov, která by sloužila nejen škole, ale v odpoledních hodinách i sportovním klubům a veřejnosti. V obci máme aktivní fotbalisty, volejbalisty, tenisty, hraje se tu florbal a prostor by vyhovoval i basketbalistům. Podařilo se nám získat potřebné pozemky, k dispozici máme projektovou dokumentaci a stavební povolení. Je to však finančně náročná akce, kterou bez dotačních prostředků neuskutečníme.

Kapacita je nedostatečá. Černilovská škola potřebuje nové třídy

Druhým větším projektem, který zatím máme ve fázi studie, je „Společenské centrum“, které by mělo vzniknout rekonstrukcí stávající sokolovny. Dnes nemáme v obci prakticky žádnou restauraci, ve které by se vařilo a veškeré společenské akce jako plesy, koncerty a divadelní představení se konají ve staré sokolovně, které chybí potřebné zázemí. Před dvěma lety jsme nechali zpracovat dvě oponentní architektonické studie, mimochodem obě velmi zdařilé. Vedle sokolovny jsme získali potřebný pozemek, kde proběhla demolice vybydleného bytového domu, a předpokládali jsme, že je to ta nejpotřebnější věc pro Černilov. Příchod pandemie tento projekt poněkud přibrzdil, ale doufáme, že čas na realizaci brzy přijde.

Deník na návštěvěZdroj: Deník

Posledním projektem, o kterém se chci zmínit, je výstavba nové budovy obecního úřadu s knihovnou a poštou. Pro tuto budovu také máme vybrané místo, ale realizace se vždy podřídila situaci, kdy bylo něco přednějšího. Platí u nás staré přísloví, že „ševcova žena a kovářova kobyla chodí bosy“. Dnes je zde i hledisko energetické náročnosti budovy a ta stávající v podstatě nejde dobře zateplit, proto doufám, že se i nové správní budovy v Černilově dožiji.