Domov pro seniory je tady v regionu dlouho očekávaná a potřebná stavba. Problém je se získáním peněz. Teď se nám otevírá možnost žádat o evropské peníze v Národním dotačním programu. Měli jsme připravený projekt, ale musíme ho upravit. Původně jsme počítali s tím, že v domově bude víc dvoulůžkových pokojů, ale nový program požaduje víc jednolůžkových. Už jsme měli vypracovanou dokumentaci a teď ji budeme muset předělat. Změna to bude hodně zásadní. Dokonce vyslovím velkou pochybnost, jestli je to pro nás efektivní. Bude to mít velký dopad na zastavěnou plochu a prostor. Prodražují se stavební práce, bude to mít velký dopad na cenu.