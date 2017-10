Otevřené dopisy kraj nevyřešil

Hradec Králové - Kritika výběrového řízení na šéfa Muzea východních Čech zatím zůstala bez odezvy.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Ilustrační fotografie.Foto: archiv

Dva dny poté, kdy rada Královéhradeckého kraje po nepříjemných peripetiích vybrala nového šéfa Muzea východních Čech, kterým bude Petr Grulich, nebyli ještě osloveni všichni neúspěšní uchazeči o tuto pozici.

Podle Ladislava Zikmunda-Lendera, který mezi ně patří, to jen dokresluje celou bizarnost výběrového řízení, které mohlo být podle některých kritiků zmanipulované.

O tom, že s postupem kraje a ani s úniky informací, které výběrové řízení ovlivnily, nesouhlasí, kraj informoval v otevřeném dopisu předminulý týden. „Ani na něj jsem nedostal žádnou odpověď. Dnes má každý datovou schránku, email, telefon. Domnívám se, že je to velmi neprofesionální,“ poznamenal.

Náměstkyně hejtmana odpovědná za oblast školství, kultury a sportu Martina Berdychová (Východočeši) však tvrdí, že kraj postupuje korektně. „Dopisy neúspěšným uchazečům právě rozesíláme. Nemohli jsme to udělat dřív, než po pondělním rozhodnutí rady,“ uvedla.

Toto jednání bylo mimořádné. Radní měli ředitele vybírat již o týden dříve, jenže kvůli únikům informací a následným reakcím nespokojených uchazečů bylo jednání odloženo. Předevčírem si radní vyslechli dva uchazeče, které hodnoticí komise vybrala na první dvě místa.

„Představili radním své koncepce. Radní měli k dispozici i zprávu výběrové komise, aby měli k rozhodování dostatek informací. Nakonec jsme vybrali Petra Grulicha jednomyslně,“ podotkla Berdychová.

Oba dva uchazeče – Petra Grulicha a Oldřicha Čížka – si rada vyslechla a ptala se jich na otázky.

Podle vítěze konkurzu Petra Grulicha rozhodně nešlo o formalitu. „Radní nás téměř grilovali. S panem Čížkem jsem uvnitř nebyl, ale oba dva jsme strávili před radními zhruba půlhodinu. Není pravda to, co uvedla veřejnoprávní televize ve své pondělní reportáži, tedy že bylo rozhodnuto během pár minut. Tak to nebylo,“ řekl budoucí ředitel muzea.

Ta nyní doufá, že se situace v muzeu po nástupu Petra Grulicha uklidní. Jako jeden ze svých nejdůležitějších úkolů to vnímá i on sám.

„Do konce letošního roku musíme řešit stěhování muzea kvůli rekonstrukci, která ho čeká. A důležité jsou také opravy Gayerových a Vrbenského kasáren. Zde vznikne krajská expozice,“ uvedl Grulich s tím, že soustředit se bude také na samotný rok 2018, který s sebou přinese několik výročí. Poznamenal, že jeho cílem je muzeum přiblížit moderní době, tedy i co se využívání moderních technologií týká. „Rád bych, aby fungovaly například virtuální prohlídky. Zkrátka, aby bylo muzeum zajímavé jak pro puberťáka, tak pro seniora,“ dodal.