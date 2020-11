První adventní neděle má v liturgické tradici fialovou barvu. Většina hospodských však doufá, že se alespoň letos změní na oranžovou, jež značí třetí stupeň rizika nemoci covid-19 a v neděli vláda ohlásí, že se budou moci restaurace a hospody znovu otevřít.

V hospodách napříč republikou se v posledních dněch připravují na případné pondělní otevření. Pulíruje se i v hradecké hospůdce Psí bouda. | Foto: Deník / Petr Vaňous

A to sice s omezením od 6 do 22 hodin, kdy u stou budou moci sedět jen čtyři lidi, ale i tak na neděli vzhlíží jako na smilování. A už teď mnohé podniky začínají s přípravami na návrat hostů. Například v hospůdce Psí bouda na hradeckém Pražském Předměstí se její personál již ke konci týdne dal do práce.