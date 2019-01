Hradec Králové - Městská policie si došlápla na tlupu bezdomovců a Romů, kteří obtěžují život v okolí obchodního centra Atrium. Bylo jich šest. Z toho dva v civilu. „Proč? V momentě, kdy vylezeme v uniformách, oni se rozprchnou," vysvětluje Jan Mrázek, velitel výkonu z městské policie.

On a jeho kolegové se v úterý vrhli do „boje" s lidmi, kteří hyzdí prostředí kolem Atria. A samozřejmě obtěžují všechny, co se u bývalého Prioru pohybují.

„Jde o občany romské národnosti, ale také o bezdomovce," vypočítává strážník. „Shlukuje se tam hodně lidí, a to nedělá nikdy dobře," doplňuje.

Atrium je vyhlášené, v Hradci jsou však i další podobná místa. Jedná se například o Terminál hromadné dopravy, náměstí před hlavním nádražím. Městská policie navíc počítá s tím, že k nim v budoucnu přibude náměstí 28. října, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce. „Tam budeme také asi často. Přijdeme na jedno místo, oni nám slíbí, že se budou chovat líp a přesunou se jinam," popisuje zavedenou praxi Jan Mrázek.

Ale zpět k Atriu a úterním událostem.

V ulici Letců (mezi Atriem a Střelnicí) se lavičky přes den mění v ubytovnu celých romských rodin.

Proto byly děti jednou z „věcí", na které se strážníci zaměřili. „Pět z nich bylo předáno k šetření oddělení sociálně právní ochrany dětí magistrátu města," upozorňuje Eva Čížková, tisková mluvčí městské policie.

Dalšími prohřešky, které strážníci postihovali, bylo pití alkoholu na veřejnosti či žebrání. „Zkontrolovali jsme téměř tři desítky osob. Sedm z nich dostalo pokutu ve výši 1000 korun," říká mluvčí.

Pomůže to?