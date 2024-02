„Někdo sem hodil otrávenou návnadu. Zazvonil u vrátek soused, že náš pes je u něj na zahradě. Suki se celá třásla, měla pěnu u huby, křeče, byla pokaděná, poblitá a zježená, měla vyvalené oči, bylo to hrozné. Pachatel musel ještě otevřít vrátka, aby se pejsek dostal ven a někde pošel,“ myslí si Tomáš Langr.

Podle Tomáše Langra se v místě nejednalo o první případ: „Jedné sousedce někdo otrávil psa před půl rokem, dalšímu sousedovi už dříve a další sousedce někdo podobným způsobem otrávil kočky.“

Podle veterináře se mohlo jednat o karbofuran

Veterinář vyslovil podezření na otravu pětiměsíční fenky německého ovčáka karbofuranem. Tedy pesticidem, který se u nás nesmí prodávat už od roku 2008. Pesticid dříve používali například zemědělci na hubení škůdců. „Příznaky tomu odpovídaly a podle toho zvolil veterinář způsob léčby. Vzorky zvratků jsem poslal na Státní veterinární ústav, aby udělali rozbor, abych mohl otravu doložit policii, výsledky mají být za dva týdny,“ říká Tomáš Langr.

Případ oznámil hned v den otravy na místní oddělení. „Přijali jsme jedno oznámení o podezření v Orlické ulici, kdy měl neznámý pachatel otrávit psa. Další oznámení nemáme,“ potvrdila mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová. „Případ budeme řešit jako přestupek o ochraně zvířat proti týrání. Když zjistíme pachatele, tak věc oznámíme na magistrát a ten to dořeší,“ dodává Iva Kormošová.

Případ pan Tomáš zveřejnil i na facebooku, kde mu podporu a rozhořčení nad nepochopitelným činem vyjádřily desítky lidí. „To snad není možný. Musí to být spíš nemocný člověk, jestli to není útok přímo na Tebe,“ napsal jeden z komentujících Tomáš.

Motiv útoku na štěně Tomáše Langra nenapadá: „Štěně je nekonfliktní, nenapadá mě, kdo by to mohl udělat. Nemyslím si, že by ten pes nebo já někomu vadil.“

Fenka strávila tři dny na veterinární klinice na kapačkách. Pokus o otravu přežila jen díky rychlé pomoci a v pondělí se vrátila ke svým majitelům. Léčení stálo 30 tisíc korun. Dalších 5 tisíc zaplatí Tomáš Langr za rozbor na veterinárním ústavu: „Jde mi o to, aby nepošla další zvířata, aby policie konala. Důležité je, aby byli lidé ostražití, když někde uvidí ležet podezřelý buřt nebo maso na zemi, a aby v takovém případu zavolali policii. Je to nebezpečné i pro lidi, chodí tady školky, školy na procházku.“

Majitel pejska raději zavolal psovoda, který se specializuje na hledání otrávených návnad. „Obešli jsme i ulice v okolí, psi specializovaní na hledání nástrah nic nenašli. Chceme udělat i osvětu, třeba přednášku, co dělat, když někdo najde otrávenou návnadu, nebo když ji pes sežere,“ dodává Tomáš Langr.