Hradecko – Ředitelé v hradeckém regionu mají stále mnoho otazníků kolem fungování nového vládního projektu Ovoce do škol.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Ne zrovna konkrétní informace mají ředitelé základních škol v regionu o novém projektu vlády nazvaném Ovoce do škol. Přestože se o něm mluví již několik měsíců, jak bude celý systém dodávek čerstvého ovoce, zeleniny a přírodních šťáv fungovat, zatím nikdo z vedení škol moc netuší.



„Podrobnosti o tom, kdo a jak bude produkty distribuovat, jak bude zajištěn jejich výdej, odběr nezkonzumovaných zbytků a další informace dosud chybějí. S nějakou propagací mezi dětmi a rodiči vyčkáváme do doby, než budeme vědět víc,“ říká ředitelka Základní školy Jiráskovo náměstí Alena Hradílková.

Podle zpráv z ministerstva školství bude seznam dodavatelů ovoce a zeleniny znám do konce ledna. Z něj si poté školy, které budou mít o projekt zájem, jednoho vyberou a ten jim následně vybraný sortiment začne zdarma dodávat.



„Je to myšlenka, kterou jen kvitujeme. Teď už bude záležet na jednotlivých ředitelích, jak této možnosti využijí a také jakým způsobem povedou osvětu mezi dětmi i rodiči, aby se s dodaným ovocem a zeleninou neplýtvalo,“ uvedla vedoucí odboru školství magistrátu Alena Synková.



Projekt Ovoce do škol je určen žákům prvních až pátých tříd. Cílem je změna stravovacích návyků školáků a také podpora českých zemědělců. Náklady na letošní školní rok jsou bezmála 73 milionů, z čehož 53 milionů dá Evropská unie. „Počkáme na více informací. Zatím nemáme představu, jak to bude celé fungovat. S konkrétními informacemi nás zatím nikdo neoslovil. Sami se snažíme, aby děti měly při obědě pestrou stravu doplněnou i o zeleninu a ovoce,“ dodal ředitel novobydžovské Základní školy Karla IV. Ladislav Vlachý.