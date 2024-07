„Dnes čekáme poměrně slunečné počasí. Případné přeháňky nebo bouřky se budou tvořit jen výjimečně a zejména na horách, především v oblasti Beskyd. Nejvyšší teploty se budou v nižších a středních polohách pohybovat nejčastěji od 29 do 33 °C, teplo bude i na horách, kde naměříme kolem 24 °C,“ napsali k úterku meteorologové na sociální síti X.

Středa bude podle nich ještě o něco dramatičtější. „Po slunečném začátku dne bude od západu oblačnosti přibývat a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné, doprovázené přívalovými srážkami, většími kroupami a nárazovým větrem. K tomu bude velmi teplo, a to jak v noci, kdy čekáme minima od 21 do 17 °C, tak přes den, kdy teploty na většině území s výjimkou západu a jihozápadu vystoupají na tropických 30 až 35 °C,“ doplnili.

Pokud nepotřebujete vycházet, nevycházejte. A když už, tak v ranních nebo večerních hodinách, kdy nejsou teploty ani sluneční svit tak silné. Pokud vás přesto neodkladné povinnosti vyženou ven, když praží slunce, nezapomeňte na opalovací krém, sluneční brýle a pokrývku hlavy.

Hradecké koupaliště Flošna je v týdnu otevřené od 6 do 20 hodin, o víkendech od 9 do 20. Vstupné pro dospělého číní 180 Kč s čipem, 210 Kč bez čipu. Pro děti od 140 cm 140 Kč s čipem, 170 Kč bez čipu. Děti do 140 cm mají vstup zdarma.