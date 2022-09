V září je padesátimetrový plavecký bazén otevřen ve všední dny od 6 hodin ráno a o víkendech od 10 hodin. Spolu s tím se vrací sportovní aktivity pro veřejnost, jako je například páteční noční plavání od 19.45 do 22 hodin. Od 12. září bude také zahájen pravidelný pondělní aquaaerobic, a to v čase od 19.30 do 20.30 hodin. Svoji činnost zahájí i plavecké kluby.