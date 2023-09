Honosná a již několik měsíců prázdná budova Steinského paláce na Ulrichově náměstí v Hradci Králové bude dočasně sloužit státní policii. Do centra města se přesune z Malšovic kvůli opravám tamního sídla územního odboru v Mrštíkově ulici.

Steinského palác na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. | Foto: Deník/Jan Jelínek

„Rekonstrukce neumožňuje zachovat provoz tohoto pracoviště. Proto jsme začali hledat jiné vyhovující zázemí, které by dočasně poskytlo odpovídající prostory pro agendu řešenou s veřejností, ale bylo by také vhodným zázemím pro policisty a zároveň aby splňovalo bezpečnostní a technické limity. Při hledání takového objektu jsme oslovili instituce veřejné správy, integrovaného záchranného systému, úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, samosprávy i komerční subjekty. Žádný takový objekt, který by splňoval kritéria zázemí pro výkon služby Policie České republiky pro celé Královéhradecko, se v krajské metropoli nenachází,“ uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

V paláci postaveném podle návrhu architekta Otakara Novotného v letech 1928 až 1929 pro továrníka Rudolfa Steinského-Sehnoutku v posledních letech sídlila pobočka jedné z bank, která se přesunula do nového sídla v lokalitě Aldis. Podle policistů je jediným objektem, který se jejich představám přibližuje.

„Užitná plocha budovy vyjádřená v metrech čtverečních odpovídá v součtu zhruba celkové ploše rekonstruovaného objektu v Malšovicích. Vstup do budovy je bezbariérový a sídlo je dostupné městskou hromadnou dopravou,“ podotkla Vlčková a dodala, že jedním z kritérií při hledání dočasného sídla byla nutnost umístit všechny potřebné a veřejností navštěvované agendy na jedno místo. Na Ulrichovo náměstí se z Mrštíkovy ulice přesune dopravní inspektorát, obvodní oddělení 3, služba kriminální policie a vyšetřování a další pracoviště, pouze odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál bude v objektu obvodního oddělení 1 u obchodního centra Aupark.

„Přesunutí pracovišť územního odboru Hradec Králové nebude znamenat žádné omezení akceschopnosti policie, telefonické spojení zůstane rovněž zachováno. Dočasné působiště plně nahradí to stávající,“ doplnila mluvčí.

Policie informovala, že hradecké kontaktní místo odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje se přesouvá z Mrštíkovy ulice na Gočárovu třídu 1653 už od pondělí 18. září. Vchod pro žadatele je z levého boku budovy. Úřední hodiny zůstávají zachovány v původních dnech a časech: pondělí a středa od 8 do 17 hodin, telefonní kontaktní čísla jsou: 974 526 300, 974 526 301, 974 526 302, 974 526 306; email: krph.podatelna@pcr.cz.