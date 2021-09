V letošním roce uplynulo 150 let od narození významných osobností architekta Jana Kotěry a Františka Sandera a 140 let od narození OIdřicha Lisky, kteří v Hradci Králové vytvořili desítky staveb, např. obytné domy, administrativní budovy, muzeum, mosty, městské lázně nebo kostel.

I letos Dny evropského dědictví zpřístupní hradecké památky veřejnosti, a to zdarma či za snížené vstupné 18. září. V rámci doprovodného programu jsou připraveny komentované prohlídky a doprovodné programy např. v Městských lázní, v Muzeu východních Čech, v budově Živnostenského úřadu v Lipkách, kostele Českobratrské církve evangelické, plavby na parníčku nebo tematická komentovaná procházka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.