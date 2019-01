Pardubice/Josefov - Pochyby o konkurzu trvají. Po dvouměsíčním mlčení a vyhýbání se jasné odpovědi včera konečně ministerstvo kultury vydalo stanovisko kpodivnému výběrovému řízení na ředitele nově zřízené pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) v Jaroměři-Josefově.

Muzeum v Jaroměři | Foto: DENÍK/Zuzana Plocková

Tajnosti kolem výběrového řízení na šéfa pardubické pobočky Národního památkového ústavu začínají připomínat skandál kolem zrušeného konkurzu vJosefově. Že by opět blamáž?

To totiž nakonec vůbec neproběhlo a šéfem byl za podivných okolností zvolen řadový referent hradeckého magistrátu. Vedení památkářů nebyli schopni spekulace ozmanipulovaném konkurzu vyvrátit a naopak přilévali olej do ohně vzniklých podezření.

„Místa nových ředitelů územních pracovišť NPÚ není povinné obsazovat na základě výběrových řízení. Ta je třeba chápat jen jako pomůcku při hledání vhodné osobnosti, nicméně jejich závěry nejsou pro jmenování do funkce závazné,“ řekl Deníku mluvčí ministerstva kultury Daniel Herman.

Loňský konkurz byl zrušen dřív, než vůbec začal, a Josefov má od 1.ledna svého ředitele: řadového referenta hradeckého magistrátu Jana Čiháčka. Ostatní tři přihlášené účastníky, zaměstnance pardubické pobočky ústavu, pražský ředitel Pavel Jerie kpohovorům vůbec nepřizval.

„Ke zrušení vedly technické důvody. Nebylo možné najít termín schůzky, aby se ho zúčastnila celá komise,“ řekl Jerie vlednu šokovaným novinářům.

„Uchazečka Lánská již byla pověřená řízením pardubické pobočky. UPeška jsem zase měl určité důvody, proč ho nejmenovat do Josefova,“ vysvětloval tehdy Jerie na výslovný dotaz Deníku poté, co se vyhnul odpovědi na podobnou otázku. „UImricha jsou pak určité osobní důvody, které zde nebudu rozebírat,“ dodal poté, co jej Deník upozornil, že se vyhnul vysvětlení utřetího odmítnutého uchazeče.

Ateď hrozí, že stejná blamáž čeká výběrové řízení na šéfa pardubické pobočky NPÚ. Výběrové řízení bylo zahájeno ve stejné době, ale doposud oněm nikdo nemá žádné informace. Ani přihlášení uchazeči.

„Kaktuálnímu vývoji potvrzuji, že výběrové řízení trvá,“ řekl pouze po několkadenních urgencích mluvčí NPÚ Zden ěkMusil.

Nejistota však podle stávající šéfové pardubického NPÚ Ivy Lánské už začíná ohrožovat činnost pobočky.