Pardubice - Armáda na letišti zůstane, EBA potřebuje dlouhodobý nájem kvůli možnosti získat evropské dotace a návratnosti investic.

Odbavení zavazadel na letišti v Pardubicích | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Mezinárodní civilní letiště v Pardubicích v nejbližších týdnech uzavře s armádou dlouhodobou, zhruba patnáctiletou nájemní smlouvu. Armáda letiště rozhodně opuštět nehodlá.



Na úterní odborné konferenci o budoucnosti letiště to v Pardubicích řekl velitel vzdušných sil Armády ČR Jiří Verner. Letiště provozuje lety na armádním majetku a delší smlouvu potřebuje k získání evropských dotací i k případné spolupráci s investory. „Předpokládám, že to bude v horizontu týdnů. Smlouva by měla platit asi 15 let,“ řekl Verner.



Na pardubickém letišti funguje smíšený provoz. Armáda civilnímu letišti zajišťuje veškerý letový provoz, pracovníci společnosti East Bohemian Airport (EBA) odbavují cestující. „Ministerstvo obrany v podobném rozsahu počítá s letištěm i nadále, v horizontu 15 let bude vojsko Pardubice stoprocentně využívat,“ dodal Verner.



Letiště s armádou mělo vždy smlouvu na pět let, nicméně preferuje delší období vzhledem k návratnosti plánovaných investic. EBA chystá žádost o evropské dotace, aby mohla za 280 milionů korun opravit technické zázemí. Dalších 24 milionů korun letos akcionáři (město a kraj) dají na modernizaci naváděcího systému. „Dlouhodobá smlouva je navíc podmínkou získání evropských peněz,“ řekl ředitel společnosti EBA Jan Andrlík.



Pardubické letiště přišlo vloni kvůli krizi o 44 procent cestujících, letošní leden už ale nastartoval obrat k lepšímu a návratu k prosperitě roku 2008. Oproti očekávaným 60 000 pasažérů by zde mohlo ročně přistávat 200 000 lidí, na víc by už nestačil současný terminál. Jenže plány na nový terminál byly vloni odstaveny k ledu.