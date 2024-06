Kde zaparkovat u nemocnice . To je dlouhá léta zapeklitý problém. „Co je tady to parkoviště u hlavního vchodu, tak se mi parkovat vcelku daří, ale zaparkovat v pracovní den uvnitř areálu, to je prakticky nemožné,“ svěřuje se pan Jaroslav. Do nemocnice jezdí jednou za čas na kontrolní vyšetření z Orlickoústecka. „Někdy tady ale člověk zoufale krouží a není, kde auto nechat,“ dodává pan Jarda.

„Záměr je jednou pro vždy situaci radikálně vyřešit. Parkovací dům by byl v oblasti sever, další je plánovaný v odstupu let v oblasti jih,“ nastínil plány v úterý hradeckým zastupitelům Aleš Herman, když je přišel požádat o podporu projektu. Nemocnici vede poslední dva roky.

Parkovací domy mají mít stejný design

Hotová už je studie, která počítá s tím, že první parkovací dům bude stát na místě panelového parkoviště mezi křižovatkou Mileta a hlavním vjezdem do nemocnice.

„Myslím, že to bude jednoduchá železobetonová stavba, dohodli jsme se s architektem, že chceme napodobit parkovací dům v Gayerových kasárnách,“ vysvětlil Aleš Herman.

Pobočky za miliony. Podívejte se, za kolik pošta nabízí pobočky v Hradci

Parkovací dům by měl mít kapacitu 925 míst a měl by být obložený dřevem, podobně jako ten v centru města. „Kvalita toho návrhu mě velmi příjemně překvapila. Řeší i navazující okolí, parkové úpravy, komunikace pro pěší i cyklisty. Vznikne tam takový kvalitní předprostor u nástupu do nemocnice se zelení, je to povedené,“ myslí náměstek primátorky Adam Záruba, který má na starosti architekturu ve městě.

Stavět by se mohlo za dva roky

Podle ředitele hradecké nemocnice by se mohlo začít stavět v roce 2026 a hotovo by mohlo být za rok až rok a půl. Nejdřív se ale musí stavba vyprojektovat, získat povolení a vysoutěžit stavitele. „Mojí představou je, že by nemocnice byla investor, správce a provozovatel parkovacího domu,“ uvedl na zastupitelstvu Aleš Herman.

Mimořádný úspěch: Hematologie získala akreditaci pro svůj transplantační program

Na investici, která se odhaduje na víc než 700 milionů by se měla podílet nemocnice, město, kraj, ale také okolní obce. Hradecká „fakultka“ je totiž spádovou nemocnicích nejen pro Královéhradecký, ale i část Pardubického kraje.

To, že by na stavbu měly přispět obce si myslí i bývalý dlouholetý starosta a dne radní Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil: „Kdyby každá obce dala 200, 300 korun za trvalého obyvatele, dalo by se pomoci ke vzniku parkovacího domu od obcí částkou 50 až 100 milionů. Můžeme být rádi, že jsme spádoví do takto kvalitní nemocnice,“ říká Miroslav Uchytil.

Zaměstnanci mají uvolnit místo pro pacienty

V nemocnici pracuje pět tisíc lidí a špičkové zařízení ročně hospitalizuje 40 tisíc pacientů. Průměrný pohyb aut v nemocnici je zhruba 3500 za den ve dvou špičkách. „Máme k dispozici nějakých 1400 parkovacích míst, která jsou absolutně nedostatečná,“ uvedl Aleš Herman s tím, že 60 procent parkujících aut je zaměstnanců.

Archeologové na Hradecku objevili zřejmě nejdelší pravěkou mohylu v Evropě

Parkovací dům by měl sloužit hlavně pro personál a uvolnit by se tak měla místa v areálu. „Byl bych hrozně rád, aby pacienti měli uvnitř volno a venku byl parkovací dům spíše pro personál. Pro mě je důležité, aby pacient měl co nejbližší cestu k lékaři,“ uvedl Aleš Herman s tím, že chce omezit a zdražit vjezdové karty pro personál nemocnice.

„To parkování je tam horší a horší. S nadsázkou se dá říct, že vyložíte méně pohyblivého příbuzného, opřete ho o plot a jedete hledat místo, kde zaparkovat. Za 15 minut se vrátíte, toho chudáka vyzvednete a teprve jdete do nemocnice,“ popisuje své zkušenosti Miroslav Uchytil. Ten oceňuje ráznost ředitele nemocnice a odvahu narušit zaběhnutý systém parkování. „Ať se na mě zaměstnanci nezlobí, ale oni dost bezohledně obsadí uvnitř areálu parkovací místa, kterých je asi 650, a na pacienty už toho moc nezbyde,“ připomíná Miroslav Uchytil.