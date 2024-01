Lenka Dvořáková jezdí z Pohoří u Dobrušky do hradecké nemocnice zhruba rok navštěvovat svého bratra. Již tak náročnou situaci jí, stejně jako stovkám dalších, komplikuje až absurdní zádrhel. V areálu špitálu a jeho okolí totiž najdou místo k zaparkování jen vyvolení anebo šťastlivci, kteří dokáží „ulovit“ právě uvolněné místo. Ostatním nezbývá než zaparkovat na již tak přeplněném Moravském Předměstí.

„V poslední době sem jezdím často, protože tady mám bratra. Jako pacientka se sem dostanu jednou za tři měsíce až půl roku. Místo tady najdu až po 15. hodině, když jedu z práce. Dopoledne je to marné a musím sem dojít. Lituji lidi, kteří chodí o holích a další, kteří to mají složitější,“ zamýšlí se Dvořáková, která před čtvrtou hodinou odpolední parkuje poblíž hlavního vjezdu do nemocnice. I tak má štěstí na uvolněné místo v dlouhé řadě parkujících vozidel.

Své zkušenosti s „fakultkou“ má i Petr ze Dvora Králové nad Labem, který přijel vyzvednout svého příbuzného.