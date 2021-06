Zaparkovat u Fakultní nemocnice Hradec Králové, která zaměstnává skoro pět tisíc lidí a autem do ní dojíždí i mnozí pacienti, je dlouhodobě dost složité. Přímo v areálu je v současné době 850 parkovacích míst, další zhruba sedm stovek je k dispozici v okolí nemocnice. Poptávka řidičů je však ještě výrazně vyšší. Aspoň částečně loni zlepšilo situaci nové provizorní parkoviště pro 205 aut. Jenže letos na jaře se podobný počet míst po revitalizaci zeleně u Labe uzavřel.

„Počet parkovacích míst se nemohl snížit, protože tam žádná parkovací místa oficiálně nebyla. Auta parkovala tam, kde se parkovat nesmí,“ říká náměstek primátora Pavel Marek (ANO). Město logicky nechce, aby neukáznění řidiči nově zvelebenou plochu u řeky zničili. Místa, kde se dříve parkovalo, jsou proto oplocená a na situaci pravidelně dohlíží i městští strážníci. Strážníci se v okolí areálu nemocnice pohybují každý všední den od brzkého rána. „Přijíždějící návštěvníky upozorňují na obsazenost parkovacích míst. Přestože se hlídky snaží přistupovat k této problematice se vstřícností a velkou tolerancí, bylo od 1. dubna za přestupek řešeno 340 řidičů, kteří parkovali tak, že znemožňovali průjezd ostatním vozidlům, parkovali na zeleni či na cyklostezce,“ uvedla minulý týden mluvčí městské policie Eva Kněžourová. Návštěvníci nemocnice mohou dočasně bezplatně zaparkovat i na parkovišti u univerzity. Příliš řidičů toho však nevyužívá.

Podle náměstka pro majetek není řešení problému vůbec jednoduché. „Co se týká nějakého komplexního řešení, vidím to bohužel v nejbližší době velmi bledě,“ přiznal Marek. Tomu se nelíbí, že se na řešení problému nechce výrazněji podílet fakultní nemocnice. Ředitel Vladimír Palička už dříve Deníku řekl, že nemocnice z prostředků zdravotního pojištění dopravní infrastrukturu hradit nemůže. „Já si nemyslím, že fakultní nemocnice má jen léčit, ale že i to parkování by nám měla pomoct řešit, ale názor nemocnice je ne. Myslím, že i vláda by mohla vypsat nějaký dotační program na řešení parkování v kritických lokalitách. Měli bychom za to společně bojovat,“ okomentoval to Marek.

Parkovací dům je v nedohlednu

Podle odhadů chybí v areálu nemocnice i jeho okolí více než tisíc míst. "Dojíždím do nemocnice pravidelně a poslední dobou je to opravdu peklo," popsal svůj dojem Petr Ryneš, kterému se včera podařilo zaparkovat po více než čtvrt hodině marných snah. Situaci by měl v budoucnu vyřešit parkovací dům pro zhruba 800 aut. Kdy dojde k jeho realizace, ovšem na radnici nikdo neví. Aspoň částečným řešením by tak mohlo být zpoplatnění parkovacích ploch mimo areál. „Některá parkoviště už se tam zpoplatnila. Ve spolupráci s městskou policií zvažujeme zpoplatnění i ostatních parkovišť. Fungovat by neměly v systému ISP, ale pod novým městským parkovacím systémem, který by měly provozovat technické služby,“ dodal Marek.