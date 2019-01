Hradec Králové - Vybírání poplatků u zimního stadionu v Hradci je podle právníků krajského úřadu nezákonné. „O tom, jestli firma Atol může na ploše vybírat peníze, rozhodne soud,“ kontroval Václav Svoboda z radnice.

Parkoviště u zimního stadionu v Hradci Králové | Foto: DENÍK/David Taneček

Exekuce nebo opakované pokuty hrozí hradecké radnici od kraje. Důvod? Parkoviště u zimního stadionu, kde soukromá firma Atol s požehnáním města inkasuje od loňského srpna peníze za stání automobilů.

Podle právníků krajského úřadu je vybírání parkovného nezákonné a město ho musí zrušit. Radnice tvrdí opak.

„Atol přistoupil ke zpoplatnění parkoviště na základě mylného názoru hradeckého magistátu, že parkoviště je místní komunikací. Krajští úředníci kontrolou na magistrátu zjistili, že parkoviště se místní komunikací, na které lze parkovné vybírat, nikdy nestalo. Město na to nemá žádné potvrzení,“ uvedl tiskový mluvčí Královéhradeckého kraje Imrich Dioszegi.

Kraj podle mluvčího vyzval hradecký magistrát, aby nezákonné vybírání parkovného na ploše u stadionu zrušil. Zástupci radnice ale tvrdí, že žádné informace nemají.

„Rozhodnutí kraje jsme neobdrželi. Dokonce nemáme ani výsledek kontroly. V tuto chvíli se domníváme, že postupujeme správně. O tom, jaký to je druh komunikace, rozhodne soud. Pokud verdikt kraje dorazí dřív, rozhodneme, jestli jít do rizika nebo jestli ho třeba neuvolníme z parkovacího systému,“ řekl Václav Svoboda z magistrátu.

Soudní spor proti radnici vede stát, kterému část pozemků pod parkovištěm patří. „Tvrdíme, že jde o účelovou plochu. Jestli to soud potvrdí, podniká Atol na parkovišti neoprávněně,“ řekla Jarmila Čejková z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové.

Pokud soud vydá opačné rozhodnutí než kraj mají na magistrátu jasno. „Vyšší pravomoc má rozhodně soud než krajský úřad,“ tvrdí Svoboda.

Kraj se netají tím, že chce pozemky státu u stadionu získat a parkoviště zpřístupnit lidem zdarma. Možný převod však brzdí soudní pře.

Podle zástupců města by však zrušení poplatků nebyl dobrý nápad. „Parkoviště by se okamžitě zaplnilo vraky a vozy, které by tam stály třeba několik měsíců. Regulace je určitě potřebná,“ dodal Václav Svoboda. (raš)

