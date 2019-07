„Letos opět začal jezdit linkové plavby parníček Hradec, který jsme loni renovovali. Zachovali jsme co nejvíc původních dílů, prakticky jsme starou loď vsadili do nového ocelového pláště. Jde o první loď, kterou jsme před 20 lety vybudovali a začínali s ní,“ říká spolumajitel hradeckého „loďstva“ Jaroslav Kostkan. Od té doby se hradecká plavební flotila výrazně rozrostla. Vlajkovou lodí se stal parník Královna Eliška, oblíbený je i Primátor Ulrich nebo motorová loď Smiřice. K dispozici je také pirátská plachetnice. „Spoustu dětí nezajímá parník, ale chtějí pirátskou loď. Takže je také celkem úspěšná,“ pochvaluje si Kostkan s tím, že kromě pěti výletních lodí provozují také půjčovnu pramiček.

Ceny zůstaly stejné jako v loňském roce. Za lodičku, na kterou se vejdou čtyři lidé, zaplatíte sto korun za hodinu. Stejně dá dospělý i za výletní plavbu na parníku.

Majitelé paroplavební společnosti se v posledních letech potýkají s nedostatkem personálu. „Je to jako v každém oboru. Naši kapitáni jsou vesměs důchodci a studenti, kteří to nemají jako hlavní výdělečnou činnost. Uživit se tím asi nedá. Musí mít k paroplavbě vztah. Aby třeba vyplulo všech pět lodí najednou, to je pro nás nerealizovatelné. Parníky střídáme dle potřeby,“ vysvětluje Kostkan. I kvůli nedostatku kapitánů letos nejezdí lodě na trase mezi Smiřicemi a Předměřicemi. Jinak ale udržují paromilci provoz tak, jak jsou lidé zvyklí.

Problém může přinést lávka u Aldisu

Provoz na Labi by mohla příští rok přerušit odkládaná stavba lávky u Aldisu. Investiční odbor magistrátu letos na jaře informoval, že po dobu výstavby lávky bude zastaven provoz. „Všude ve světě, když se staví most, se zachovává koridor pro plavbu lodí. Věřím, že až bude jasné, kdo bude lávku stavět, že se dohodneme,“ věří Kostkan, že stavba lávky příští sezonu snad úplně nezničí.

Velké plány už majitelé nemají

Zájem lidí o plavbu po Labi je v průběhu let konstantní. Záleží prý také na počasí. „Nepřejí nám velká vedra, kdy jdou lidé radši k vodě. Jsme v režimu, který nám vyhovuje. Že by byl nárůst návštěvníků, to ne. Ale nám se to líbí, nemáme fronty, všechno je na pohodu a každou hodinu se nějací lidé najdou a parník vyjíždí,“ popisuje Kostkan. Stavět další loď nyní se spolumajitelem Zdeňkem Balským neplánují. Jak bude vypadat budoucnost hradecké paroplavby je otázka. „Dokud bude sloužit zdraví, budeme fungovat dál. Vyšší mety si ale nedáváme. Budeme chtít spíš udržet plavbu v takovém stavu, ve kterém je,“ dodává Kostkan.