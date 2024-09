Celkem 49 projektů občasné Hradce Králové přihlásili do prvního ročníku participativního rozpočtu s názvem ‚Probuď Hradec“. Nyní začíná ta nejdůležitější část - samotné hlasování občanů. Vybírat se ale nakonec bude pouze z jedenadvaceti projektů, část z nich totiž nesplnila podmínky. Hlasovat se bude od 16. září do 20. října tohoto roku.

Hlasování bude možné přes aplikaci Munipolis nebo přes webovou stránku www.probudhradec.cz. „Do hlasování se bude moci zapojit každý, kdo ve městě pracuje, studuje nebo bydlí a dosáhl věku 15 let,“ dodal náměstek primátorky odpovědný za oblast IT a digitalizaci Pavel Vrbický.

Projekty jsou rozděleny do dvou kategorií. Pro malé jsou nachystány čtyři miliony korun a pro velké je vyčleněno šest milionů. Celkem tedy město letos vyčlenilo na tyto projekty deset milionů korun. V každé kategorii bude možné udělit pět kladných hlasů a dva záporné. Návrhy, které obdrží 33% negativních hlasů ze všech hlasů odevzdaných projektu, uskutečněny nebudou.

„Vítězné projekty, které budou známy už koncem října, budou zrealizovány do dvou let. Práce na některém z menších projektů by mohly být zahájeny ještě letos. Vybraný projekt musí být přístupný veřejnosti po většinu dne a bez finančních nákladů, musí být přínosný nejen pro město, ale i pro občany,“ doplnila Kateřina Malá z tiskového oddělení města.

Mohlo by vás zajímat: Hradec mění osvětlení za úspornější, na řadu přijde malý okruh v centru města