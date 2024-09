Kapesní park na hrázi v Roudničce

Mezi rybníkem a golfovým hřištěm leží prostory částečně udržované, částečně zanedbané a neudržované. Ve stávajícím stavu se udržovat nedají. Úpravou těchto prostor do podoby přírodě blízkého kapesního parku by vznikla odpočinková zóna, která by tyto dvě atraktivní lokality propojila a zmizel by nepořádek na vstupu do Roudničky.