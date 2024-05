„Měli jsme doma takovou rodinnou pohodu, dívali jsme na hokej, byla to zatím bezbranková plichta a najednou mi zazvonil telefon. Volal šéf Martijn, jestli bych nemohl jet na porodnu, že má noční hlídač problém s porodem,“ vzpomíná na nedělní večer zootechnik Lukáš Ponikelský. Protože nepil, sedl do auta a jel do areálu na okraji vesničky na Hradecku. „Tele bylo na jalovici prvorodičku docela velké, snažila se porodit už dvě hodiny. Musel jsem tele porovnat a vytáhnout ho provázky za kopýtka pomocí porodní páky,“ popisuje příchod 52kilového býčka na svět zootechnik.

To, že padl první gól a následně mohlo Česko slavit po dlouhých letech půstu domácí titul světových šampionů, se dozvěděl z přímého přenosu Radiožurnálu. „Byl to takový spontánní nápad, tele se narodilo ve chvíli, kdy padl první gól. Přijde mi to takové hezké na počest toho, že jsme po 14 letech mistry světa,“ zamýšlí se Lukáš Ponikelský.

S nápadem pojmenovat zvíře po jednom z nejlepších útočníků světa přišel Martijn Veening: „Byl to přesně ten čas, kdy dal David Pastrňák první gól ve finále proti Švýcarům, tak jsem říkal, že takhle to mělo být a ten býk se musí jmenovat Pastrňák,“ říká rodilý Holanďan, který žije v Česku už 15 let. Přes původ z nehokejové země si český národní sport zamiloval. Mimochodem v extralize fandí hradeckým lvům.

David Pastrňák plení branky soupeřů v zámořské NHL v dresu bostonských medvědů a jeho jméno dostal býček holštýnského skotu.

Dvoudenní strakaté tele se má k světu, při focení dokonce předvedlo trochu nekoordinované poskočení a pokus o běh. Na pravém uchu pak má fialovou visačku s datem narození 26. května a černou fixkou napsané jméno Pastrňák. Porodní váhu mělo 52 kilo a do 90 kilogramů, jak uvádí váhu útočníka Bostonu statistiky, doroste během dvou měsíců. Zhruba do dvou let pak svého útočníka Bostonu malinko přeroste. „Bude mít tak 600 700 kilo,“ říká Martijn Veening.

Podnik chová 1700 kusů skotu, kromě dojnic také býky na maso. „Toho býčka bychom si mohli nechat do chovu a mohl by tady s námi žít jako firemní maskot,“ navrhuje Pastrňákův porodník Lukáš Ponikelský.

„Normálně taková jména zvířatům nedáváme, ale chtěli jsme oslavit vítězství ve finále a poděkovat českým hokejistům,“ připomíná předsedkyně představenstva ZD Všestary Monika Nebeská. Pastrňákovi sousedé v malých kotcích tak dostali jména Andy nebo Cabriolet. „Všechna zvířata máme pojmenovaná, možná tím jsme výjimeční, ale myslíme si, že takto je to správné,“ dodává za všestarské zemědělce Monika Nebeská.