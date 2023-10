Po 13 hodinách mělo pátrání po mladistvé dívce z Hradce Králové šťastný konec. A to díky všímavosti Borise Váni, který ji náhodou zahlédl a bez váhání dal vědět policii. Za jeho správný přístup mu policisté poděkovali.

Pátrací akce. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Sejkora

„Desítky policistů a strážníků pátrajících po dívce, která se mohla nacházet nejen v Hradci Králové, ale i kdekoliv jinde. Desítky poznatků přicházejících od veřejnosti krátce po vyhlášení pátrání. Desítky prověřených míst a lokalit, kde by se mohla dívenka nacházet. To vše bylo umocněno téměř 800 minutami strachu všech blízkých, ale i těch, kteří byli do rozsáhlého intenzivního pátrání zapojeni. Pak stačil postřeh muže, který dívenku, jež odpovídala popisu pohřešované, zahlédl a věci se daly správným směrem do pohybu,“ říká v tiskové zprávě policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Po patnáctileté dívce z Hradce Králové pátrali od úterního rána 10. října policisté. Ve večerních hodinách téhož dne policie oznámila, že byla v pořádku nalezena:

Dítě v ohrožení. Patnáctiletá dívka z Hradce Králové byla nalezena, je v pořádku

„Dívka, které jsem si všimnul, odpovídala popisu. Zprvu jsem nevěřil, že by to mohla být ona, ale nedalo mi to. Sám mám děti a s dětmi pracuji i v práci. Když jsem zjistil, že jde o tu hledanou slečnu, hodně se mi ulevilo,“ líčí zpětně své pocity Boris Váňa, který stál u vypátrání dívky.

Jeho naprosto správná reakce nenechala bez odezvy ani policisty. „Vážíme si upřímně Vašeho přístupu a všímavosti, která sehrála tu největší a hlavně nejcennější roli. Děkujeme za to, jak jste se zachoval,“ uvedl Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje k vypátrání mladistvé dívky, po níž bylo pátrání vyhlášeno v uplynulých dnech na Královéhradecku. „V tomto případě jsem Vás chtěl osobně poznat a říci Vám poděkování osobně,“ dodal Petr Sehnoutka, který muži poděkoval společně s Jiřím Hamáčkem, ředitelem územního odboru Hradec Králové.

S využitím tiskové zprávy