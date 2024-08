Rekonstrukcí projde pětimetrová pergola na terasách Pod kanovnickými domy v Hradci Králové. „Na doporučení památkářů a podle projektové dokumentace budou původní dřevěné části odstraněny a nahrazeny novými. Dělníci je nainstalují na opravenou a ochranným nátěrem opatřenou ocelovou konstrukci,“ popisují Technické služby Hradec Králové na svém webu.

Dřevěná pergola je součástí teras na hradbách, které se tyčí nad zimním stadionem. Na prudkém svahu vedle pivovaru, kde jsou dnešní terasy, kdysi rostly vinice.

Do práce se dělníci vrhnou na podzim. Kruhový altán, který je kvůli havarijnímu stavu uzavřený, by měl být opět zpřístupněný do konce roku. Oprava bude stát přibližně půl milionu korun bez DPH, součástí investice budou i nové lavičky, které nabídnou návštěvníkům příjemné posezení a výhled do okolí.