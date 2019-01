Sobčice – Žaloba za trestný čin ohrožení, součet všech napáchaných škod a prosazení uzavřeného prostoru pro čtyři rotvajlery. Takový je postup obce a jejích obyvatel proti majiteli psů, kteří sužují vesnici svými útoky.

Rotvajler. Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Naposledy vtrhli na tři soukromé pozemky a zabili zde kolem 150 králíků a několik slepic.

Deníku to potvrdil starosta Sobčic Jan Svoboda: „Po poradě s právním zástupcem jsme se rozhodli učinit konkrétní kroky. Policie na majitele nemůže.“ Podle něj nyní obejdou všechny obyvatele, sečtou veškeré škody, které psi způsobili, a dají dohromady veškeré doklady o nákladech, jež museli vynaložit. Částka přesahuje sto tisíc korun.



Druhým krokem pak bude žaloba pro obecníé ohrožení. Tu obec zašle na státní zastupitelství, kde by mělo začít šetření. „Dále budeme požadovat, aby byla psům postavena pevná klec, v níž budou drženi,“ řekl starosta s tím, že si ji nechají navrhnout od chovatelů, aby splňovala potřebné podmínky pro správné chování zvířete. Nadějí je pro ně podobný případ řešený v České republice. Soud rozhodl, že majitelka musí mít pitbulla v takovém prostoru, aby nemohl utéct.



Občané Sobčic se nebojí jen o svá zvířata, ale také o děti. Někteří dokonce tvrdí, že psi jsou k agresivnímu chování vedení. „Už dvakrát jsem si stěžovala na obci. Ta sice poslala upozornění na nezvládání bojového plemene, ale výcvik dráždění stále pokračuje. Po dráždění zavřou psa do klece, a ten řve až do večera. Asi budeme čekat, až něco provede,“ napsala Deníku jedna z obyvatelek.

Podle tiskové mluvčí jičínské policie Hany Klečalové je poslední útok psů v šetření.