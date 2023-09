Pěšky do školy se vydají žáci dvou desítek škol v našem kraji

Evropský týden mobility přinese v týdnu od 18. do 22. září řadu akcí, které mají podle pořadatelů připomenout neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a obcích. Jednou z nich bude i výzva Pěšky do školy, do které se v Česku zapojí zhruba 100 tisíc dětí. V Královéhradeckém kraji se jí zúčastní 20 mateřských, základních a středních škol.

Pěšky do školy se vydají žáci dvou desítek škol v kraji . | Foto: Pěšky městem, z. s